"Кто-то воевал за Путина? Кто-то умирал за то, что ему 20 лет мало и надо ещё?" Навальный высказался о параде победы

"К 75-летию победы Путин подарил всей стране самого себя. Отмену любых ограничений своего правления. Кто-то воевал за Путина? Кто-то умирал за то, что ему 20 лет мало и надо ещё?", — недоумевает Навальный.

" Какое слово у вас ассоциируется с фразой ”жизнь ветерана войны”? 99% из вас сейчас про себя произнесли: ”нищая”. Или ”бедная”. Или ”несчастная”. Каждый в России знает, что ветераны войны старенькие, с медалями, их все поздравляют на 9 мая, и они живут в бедности. У меня обращение и конкретное предложение Владимиру Путину… Дорогой Владимир Владимирович, если участники войны вам так дороги, как вы об этом постоянно говорите, то давайте сделаем им настоящий подарок к 75-летию победы. Пенсия младшего офицера Вермахта составляет 2700 долларов или 188 тысяч рублей. Ну так пусть наши ветераны доживут остаток своей жизни с пониманием того, что государство, правительство и народ ценят их настолько, что платят очень хорошую пенсию. Непосредственных участников войны осталось очень мало, 75 тысяч человек всего по оценкам вашего правительства. И с каждым годом их становится меньше. И скоро, увы, они все от нас уйдут. Поэтому моё предложение непосредственно воевавшим поднять до 200 тысяч не будет таким уж обременительным для бюджета", — добавляет он.