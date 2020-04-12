Кто подбирает галстук Путину? Сванидзе рассказал о женщине президента России

”Скорее всего это можно интерпретировать как консерватизм в выборе рубашки или галстука, либо как это можно истолковать как отсутствие женского внимания. Не следят за его гардеробом, потому что помощник в чине полковника вряд ли будет ему подбирать рубашку. Президент же у нас холостой человек, видимо, близкой женщины, которая взяла бы на себя эти функции нет”, — считает Сванидзе.

Также в интервью он рассказал о том, чем обусловлены исторические и религиозные отсылки в речи Путина. Порассуждал о том, что сделал с президентом 20-летний срок, также отметил в чем, по его мнению, сила и слабость России. Сванидзе рассказал, каково ему работать на федеральном канале, имея альтернативную точку зрения на происходящие события, а также поделился своими наблюдениями того, каким был советский человек.

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