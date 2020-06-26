Крупного российского чиновника обвиняли в совращении школьницы. Но задержали за взятку

Бывший помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров, обвиняемый в совращении школьницы, задержан в Москве по делу о получении взятки. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.

По версии следствия, за время работы в Россельхознадзоре Натаров получил от представителей разных предприятий более шести миллионов рублей. Взятки, уточняет источник телеканала, чиновник получал в том числе в виде незаконных услуг различного характера. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что Натарова также обвиняют в развратных действиях без применения насилия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста. Дело было заведено в марте. Адвокат пострадавшей семьи рассказал, что Натаров дружил с родителями школьницы и начал приставать к ней по переписке — просил прислать фотографии. Через два года мужчина стал водить школьницу в кино, где, предположительно, активно приставал. Общение продолжалось до 16-летия подростка, пока обо всем не узнали взрослые. Они обратились в полицию, но дело возбудили только через год.