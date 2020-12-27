Кремль: Путин намерен сделать прививку от коронавируса
Президент России Владимир Путин "в обозримой перспективе" расскажет о своей вакцинации, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин "в обозримой перспективе" расскажет о своей вакцинации, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Он, собственно, и сказал, что сам это обязательно сделает. Он сказал, что будет прививаться, что он принял такое решение и он ждал завершения всех формальностей", — пояснил Песков в эфире телеканала "Россия 1".
Глава Минздрава России Михаил Мурашко в субботу заявил, что вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрена для вакцинации людей старше 60 лет. По итогам клинических испытаний препарат показал полную безопасность и эффективность свыше 90 процентов в этой возрастной категории.
Ранее на большой пресс-конференции Путин отметил, что обязательно сделает прививку, как только это станет возможным.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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