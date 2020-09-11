Кремль подтвердил, что Лукашенко приедет в Россию 14 сентября

По словам Пескова, подписания документов и пресс-конференции во время визита не планируется, передает "Медуза".

”Возможно, мы проинформируем вас об итогах этих переговоров. Мы обязательно постараемся это сделать”, — добавил Песков.

В каком городе будет проходить встреча Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным, будет уточнено позднее.

Ранее власти Беларуси и России заявляли, что Лукашенко приедет в Россию в ближайшее время, но не называли точной даты визита.

В Беларуси с 9 августа проходят массовые акции протеста. Они начались после того, как ЦИК объявил о победе на президентских выборах Александра Лукашенко. Главная соперница Лукашенко на выборах Светлана Тихановская объявленные ЦИК результаты не признала, заявив о многочисленных фальсификациях. Против участников акций протеста применялась сила, в изоляторах их избивали.

В начале сентября в Минске побывала делегация российского правительства во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным. 8 сентября Лукашенко в Минске дал развернутое интервью журналистам нескольких российских изданий.