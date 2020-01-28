Кремль ответил на слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой

Слова Владимира Зеленского, что началу Второй мировой войны послужил сговор СССР и нацистской Германии, должны быть оскорбительны для россиян, миллионов жителей стран СНГ и Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Представитель Кремля сказал, что Москва категорически не согласна с позицией Киева в этом вопросе, которая созвучна позиции властей Польши. ”В этом заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной версией, с нашей точки зрения, польского руководства, крайне оскорбительной для миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители и родственники отдали свою жизнь за освобождение Европы и Польши. Это вряд ли сочетается с верой и убеждениями миллионов украинцев, которые также с оружием в руках воевали с фашистами”, — сказал Песков. Заявление украинского президента Кремль считает ошибочным и оскорбительным, добавил он.