Кремль отказался разглашать имена владельцев дворца в Геленджике

В ходе общения с журналистами во вторник Пескову напомнили, что, согласно вчерашнему заявлению президента РФ Владимира Путина, "дворец в Геленджике" ему не принадлежит, однако, по словам журналистов, "в расследовании и не утверждается, что Путин или его родственники являются собственниками объектов юридически, а речь идет о том, что сам комплекс зарегистрирован на неких номинальных лиц".

"Не соглашусь с вами. В этом расследовании утверждается, что это дворец Путина и что он строился для Путина, там, Путиным и так далее. Поэтому здесь я с вами категорически не согласен. И Путин однозначно ответил отрицательно на этот вопрос, мало того, он сказал, что ни он, ни его родственники не имеют и не имели никакого отношения, тем более, отношения собственности к этому объекту", — сказал Песков.

Что же касается владельцев этого объекта, то, по словам пресс-секретаря, очевидно, что "владельцами являются предприниматели".

"Действительно, это большой объект, он хорошо известен в Геленджике и один или несколько, прямо или опосредованно владеют этим объектом. Но, согласитесь, что, наверное, Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев, и мы не собираемся этого делать, это просто было бы некорректно", — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что дополнительную информацию, связанную с так называемым дворцом под Геленджиком, можно получить у компетентных органов, но с учетом права на частную собственность.

"Президент ответил на заданный вопрос. Ответил абсолютно однозначно. Если остаются другие вопросы, то действительно, компетентные ведомства тоже, наверно, так или иначе предоставят информацию. Но, что касается уточнения, мы же должны залезать в частную собственность, как вы себе это представляете?" — сказал Песков во вторник журналистам.

Так он ответил на вопрос, не стоит ли уточнить все вопросы, связанные "с дворцом под Геленджиком", с учетом интереса общественности.

По словам Пескова, "это невозможно".

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что "не располагает информацией о том, что Путин когда-то мог посещать этот "дворец".