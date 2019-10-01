КПП "Ивангород" на российско-эстонской границе реконструируют к 2022 году

"В рамках федерального проекта "Логистика международной торговли" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" к 2020 году планируется завершить проектирование работ по реконструкции МАПП "Ивангород". Завершить строительно-монтажные работы — в 2022 году. Пропускная способность объекта увеличится до 1,8 тыс. транспортных средств в сутки", — сказало Ваньчков.

Сегодня проектная пропускная способность МАПП "Ивангород" составляет более 1,4 тыс. автомобилей в сутки, включая 200 грузовиков, 60 автобусов и 1,2 тыс. легковых автомобилей, а также 7 тыс. человек. Пункт пропуска расположен в Ивангороде, с другой стороны от пункта находится эстонский город Нарва. Города соединены мостом через реку. По мосту также возможен пеший переход границы РФ и Эстонии.

С 1 октября в Санкт-Петербурге и Ленобласти вводятся электронные визы для иностранцев, в связи с чем в двух регионах ожидается увеличение туристического потока.