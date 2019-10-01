КПП "Ивангород" на российско-эстонской границе реконструируют к 2022 году
Международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) "Ивангород" на границе между Россией и Эстонией в Ленинградской области реконструируют к 2022 году, что позволит увеличить его пропускную способность до 1,8 тыс. транспортных средств в сутки. На реконструкцию планируется направить 935 млн рублей, сообщил во вторник ТАСС замдиректора Санкт-Петербургского филиала госучреждения "Росгранстрой" Дмитрий Ваньчков.
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