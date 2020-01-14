Корреспондент Sputnik покончил с собой

По данным ТАСС, инцидент произошел в ночь на вторник, 14 января на улице Кедрова. Погибший имел испанское гражданство и работал в одном из российских СМИ, уточнил источник. В настоящее время проводится доследственная проверка.

Как сообщает ”Московский комсомолец”, Санчес работал журналистом в одном из крупных российских информационных агентств. По информации издания, труп 40-летнего гражданина Испании нашли около 21:40 во дворе дома. Как сообщает Telegram-канал ”112”, мужчина совершил самоубийство, а днем вызывал скорую помощь, жалуясь на сильную усталость и спутанность сознания.

В декабре в российской столице на 43-м году жизни умер журналист газеты ”Вечерняя Москва” Михаил Виноградов. По факту его смерти также была назначена проверка. Поводом стал пост в соцсети Facebook о действиях медиков, прибывших к нему в квартиру после вызова скорой помощи.