Коронавирус в России и Большой Брат: улыбнитесь, вас снимает домофон

Хотя по уровню заболеваемости вторая волна вируса давно превзошла первую, в России, как и Европе (тут Кремль удивительным образом следует в общемировом тренде), карантинные меры пока и близко не похожи на те, что были весной. Тогда весь апрель был объявлен нерабочим, люди не имели права выходить из домов, в некоторых регионах этот запрет действовал до лета. Для контроля над перемещениями граждан власти использовали различные технические достижения. Нельзя сказать, что наличие таких достижений стало сенсацией, но массовое применение на практике они получили впервые.

Перепись геев



С 19 октября в Москве начала действовать система check-in для посетителей ночных клубов и баров. При входе в такие заведения висит QR-код, который каждый входящий должен отсканировать, зайти на сайт и зарегистрировать там свой телефон. Если после этого в течение 14 дней кто-то из посетителей заболеет, остальным придут СМС с рекомендацией сдать анализы. Официально власти заявляют, что не будут ни создавать базы посетителей, ни контролировать выполнение ими этой рекомендации — они просто отправят сообщения на указанные номера и забудут об этом. А также ссылаются на то, что подобные механизмы есть в Англии и Франции. Однако граждане не сильно верят в сохранение приватности и сочиняют разнообразные анекдоты про "перепись всех геев Москвы", имея в виду, что посетители гей-клубов также должны будут засветить номера своих телефонов.

Подтверждением, что информация на самом деле собирается и обобщается, служит, в частности, следующий факт. В начале эпидемии россиянам, прилетавшим из стран, где были вспышки вируса, приходили СМС от московской мэрии с напоминанием о необходимости самоизолироваться на 2 недели. И ладно бы это была просто рассылка сообщений на все телефоны, недавно работавшие в иностранных сетях — но потом аналогичные уведомления пришли и на электронную почту. То есть на всех этих людей существуют профайлы, где хранятся их телефоны, email, и бог знает, что еще. Фото на память Российские власти давно интересуются цифровыми технологиями, но степень их внедрения зависит от региона — в богатых все зашло уже далеко, а в бедных и интернет-то есть не везде. Москва, конечно, лидер, тем более, что московский мэр Сергей Собянин большой фанат цифровизации.