Коронавирус в России: более 100 случаев и 15 новых регионов с инфекцией
За последние сутки новые случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы в 15 российских регионах. Такие сведения предоставил оперативный штаб, сообщают "Известия".
За последние сутки новые случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы в 15 российских регионах. Такие сведения предоставил оперативный штаб, сообщают "Известия".
Всего зафиксирован 21 новый случай: четыре в Москве, по два в Самарской, Калининградской и Тверской областях, по одному в Подмосковье, Красноярском крае, Тамбовской, Калужской, Нижегородской, Пензенской, Свердловской, Архангельской и Ярославской областях, Хакасии и Татарстане.
Под медицинским наблюдением остаются более 16 тыс. человек, прибывших из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.
Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее во вторник сообщила, что из 114 случаев на территории России 104 — завозные. Десять человек заразились при контакте с инфицированными, не выезжая за пределы России. По ее словам, во всех случаях контактные проживали вместе с инфицированными.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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