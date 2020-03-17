Коронавирус в России: более 100 случаев и 15 новых регионов с инфекцией

Всего зафиксирован 21 новый случай: четыре в Москве, по два в Самарской, Калининградской и Тверской областях, по одному в Подмосковье, Красноярском крае, Тамбовской, Калужской, Нижегородской, Пензенской, Свердловской, Архангельской и Ярославской областях, Хакасии и Татарстане.

Под медицинским наблюдением остаются более 16 тыс. человек, прибывших из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.

Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее во вторник сообщила, что из 114 случаев на территории России 104 — завозные. Десять человек заразились при контакте с инфицированными, не выезжая за пределы России. По ее словам, во всех случаях контактные проживали вместе с инфицированными.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!