Коронавирус пришел в соседнюю с Эстонией российскую Ленобласть. В Петербурге отменены массовые мероприятия
В Ленинградской области выявили первого заразившегося коронавирусом, сообщает РБК.
В Ленинградской области выявили первого заразившегося коронавирусом, сообщает РБК.
Заболевшей оказалась жительница города Кудрово, вернувшаяся из Италии. Сейчас женщина находится в удовлетворительном состоянии, ее поместили в Боткинскую больницу.
После подтверждения диагноза в Санкт-Петербурге отменили все события, число участников которых превышает 1 тыс. человек. Ограничения вступят в силу 16 марта 2020 года и продлятся до 30 апреля 2020 года.
"Общественным объединениям и организациям рекомендовано воздержаться от проведения публичных мероприятий", − следует из сообщения пресс-службы губернатора города.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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