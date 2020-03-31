Коронавирус подобрался к Путину: инфекцию нашли у врача, который показывал ему больницу

”Он (президент) тестируется регулярно. Все нормально”, — цитирует Пескова агентство ”РИА Новости”.

Путин посетил инфекционный центр в Коммунарке 24 марта. Тогда он поблагодарил Проценко за организацию работы в больнице и спросил у него совет, как властям организовать работу по борьбе с вирусом.

В ходе осмотра больницы Путин был одет в специальный защитный костюм, однако во время беседы с Проценко был в обычном костюме.

О том, что Проценко заразился коронавирусом, стало известно 31 марта. Сам главврач сообщил, что чувствует себя хорошо, изолировался в собственном кабинете и продолжает работу по управлению больницей. Проценко также выразил надежду, что выработанный за последний месяц иммунитет поможет ему справиться с болезнью.

18 марта Песков сообщил, что анализы были взяты у сотрудников администрации президента России. Речь шла в том числе и о тех людях, которые обеспечивали мероприятия с учетом главы государства.

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