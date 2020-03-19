"Коронавирус не уничтожат. Им переболеет большая часть населения. И это хорошо". Профессор СПбГУ — о том, что нас ждет

"Коронавирус SARS-CoV больше никуда не денется из нашей жизни, - пишет профессор. - Он не исчезнет. Его не уничтожат карантинами. Лекарств против него, как и против большинства вирусов, нет, врачебные рекомендации – поддерживающая терапия. Вакцина появится (думаю, к лету), но в массовую практику выйдет не раньше, чем к концу года, так как время испытаний любой вакцины сократить нельзя. Поэтому бОльшая часть населения планеты этим вирусом обречена переболеть. И это важно, потому что лучшее средство от инфекционных заболеваний – коллективный иммунитет (чем больше народу переболело и приобрело иммунитет, тем меньше новых случаев заболевания будет происходить, и потихоньку болезнь уйдет на задний план). Не верьте слухам о повторных заражениях. На коронавирусы иммунитет обязан вырабатываться надежно".

На вопрос, если большинство населения всё равно заболеет, какой смысл в карантинах, изоляциях и закрытии границ, Потехин отвечает так:

"Мы же не хотим отдать этому вирусу просто так, за здорово живешь, ни одного из стариков, среди которых будут чьи-то родители и бабушки с дедушками. А чтобы их не отдать, их надо вовремя положить в приспособленную для этого палату в больнице и помочь им дышать. Мы знаем, что количество палат ограничено, а приборов для ИВЛ, наверно, тоже не по штуке на человека, к тому же они постоянно помогают жить и массе других людей, которые не могут сами дышать не из-за коронавируса", - объясняет он.

Алексей Потехин, профессор биологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, специалист по вирусологии. Полностью его колонку можно прочитать ЗДЕСЬ.