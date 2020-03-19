19.03.2020, 13:10

"Коронавирус не уничтожат. Им переболеет большая часть населения. И это хорошо". Профессор СПбГУ — о том, что нас ждет

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Алексей Потехин
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"Коронавирус не уничтожат. Им переболеет большая часть населения. И это хорошо". Профессор СПбГУ — о том, что нас ждет
DADO RUVIC, REUTERS

Профессор биофака СПбГУ Алексей Потехин рассказал в своей колонке для сайта "Эхо Москвы" о том, что ждет человечество в борьбе с коронавирусом.

"Коронавирус SARS-CoV больше никуда не денется из нашей жизни, - пишет профессор. - Он не исчезнет. Его не уничтожат карантинами. Лекарств против него, как и против большинства вирусов, нет, врачебные рекомендации – поддерживающая терапия. Вакцина появится (думаю, к лету), но в массовую практику выйдет не раньше, чем к концу года, так как время испытаний любой вакцины сократить нельзя. Поэтому бОльшая часть населения планеты этим вирусом обречена переболеть. И это важно, потому что лучшее средство от инфекционных заболеваний – коллективный иммунитет (чем больше народу переболело и приобрело иммунитет, тем меньше новых случаев заболевания будет происходить, и потихоньку болезнь уйдет на задний план). Не верьте слухам о повторных заражениях. На коронавирусы иммунитет обязан вырабатываться надежно".

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На вопрос, если большинство населения всё равно заболеет, какой смысл в карантинах, изоляциях и закрытии границ, Потехин отвечает так:

"Мы же не хотим отдать этому вирусу просто так, за здорово живешь, ни одного из стариков, среди которых будут чьи-то родители и бабушки с дедушками. А чтобы их не отдать, их надо вовремя положить в приспособленную для этого палату в больнице и помочь им дышать. Мы знаем, что количество палат ограничено, а приборов для ИВЛ, наверно, тоже не по штуке на человека, к тому же они постоянно помогают жить и массе других людей, которые не могут сами дышать не из-за коронавируса", - объясняет он.

Алексей Потехин, профессор биологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, специалист по вирусологии. Полностью его колонку можно прочитать ЗДЕСЬ.

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Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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