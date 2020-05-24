Коронавирус: московские власти нашли антитела к Covid-19 у 12,5% обследованных горожан

Московские власти подвели первые итоги массового исследования на выявление антител к коронавирусу. По данным за первую неделю тестирования, антитела, которые могут свидетельствовать о перенесенной инфекции, обнаружились в 12,5% случаев.

Если эти данные отражают реальную картину, то, учитывая количество до сих пор выявленных больных в 158 тысяч (т.е примерно 1% от населения Москвы), выходит, что число заразившихся и перенесших болезнь бессимптомно — больше на порядок.

Сообщая о результатах тестирования, руководитель московского Департамента здравоохранения Алексей Хрипун заявил: "Из более чем 50 тысяч обследованных у 12,5% москвичей выявлены антитела IgG. Это свидетельствует о том, что у этих людей формируется или уже сформировался иммунитет к коронавирусной инфекции".

Московские власти объявили о начале масштабной программы тестирования на антитела к коронавирусу в конце прошлой недели. Было заявлено, что каждую неделю по случайной выборке будут рассылаться приглашения 70 тысячам жителей и сдать анализ можно будет в одной из 30 поликлиник Москвы.

Кого обследовали на антитела

Правда, 21 мая московский мэр Сергей Собянин заявил в интервью телеканалу "Россия 24", что приглашением на бесплатное исследование на антитела воспользовались всего 10 тысяч человек.

Сеть коммерческих лабораторий "Инвитро" провела свое исследование. Результаты близки к общемосковским

Резкий скачок — до 50 тысяч обследованных — всего за одни сутки руководитель московского здравоохранения не объяснил, хотя сказал, что в данных есть результаты тестирования и других групп населения — к примеру, пациентов в московских больницах, которые находятся там по причинам, не связанным с коронавирусом, и работников различных городских служб.

Правда, в обнаруженном после пресс-конференции пресс-релизе ведомства г-на Хрипуна указано, что тесты на антитела сдали более 18 тысяч пациентов в "нековидных отделениях стационаров". Также в документе сказано, что анализы проходят все сотрудники медицинских организацией Депздрава и пациенты поликлиник.

Упомянуты и тесты для пациентов в Московской области, правда неясно, включены ли они в число тех 50 тысяч, о которых говорил Алексей Хрипун на пресс-конференции.

Не исключено, что погасить энтузиазм рядовых москвичей могли данные о том, что, тем, у кого обнаружат антитела к коронавирусу, выдадут предписание о самоизоляции.

После публикации нескольких СМИ о рекомендациях изолировать тех, у кого будут найдены антитела двух видов — IgM и IgG — московский департамент здравоохранения выступил с опровержением, в котором говорилось, что наличие антител типа IgG (они свидетельствуют о том, что заболевание закончилось несколько недель назад) не повлечет никаких последствий.

Между тем появились первые свидетельства предписаний о самоизоляции, которые выдали тем, у кого есть маркеры IgM, свидетельствующие о сравнительно недавнем протекании болезни.

Можно ли полагаться на "иммунитет"

Прямой вопрос о том, выдаются ли тем, у кого обнаружены такие результаты, предписания о самоизоляции, остался по итогам пресс-конференции Хрипуна и других представителей росийского здравоохранения без ответа.

Слово "иммунитет" прозвучало в выступлении московского чиновника неоднократно, несмотря на то, что большинство ученых с большой осторожностью говорят о возможности и вероятности формирования иммунитета к новому коронавирусу.

Московские власти связывают антитела к коронавирусу с формированием иммунитета к болезни

Несмотря на ранее звучавшие заявления московского мэра о том, что на основе исследований будут принимать "решения, связанные с планированием работы медицинской системы и сохранением либо смягчением действующих ограничений", осталось неясным, какие конкретно изменения могут последовать.

Алексей Хрипун лишь сослался на недавние заявления Сергея Собянина в части возобновления плановой медицинской помощи и МФЦ — центров оформления документов. — которые откроются на следующей неделе.

Без ответа остались переданные к пресс-конференции вопросы о том, чьи тест-системы используются в этой программе обследования, есть ли независимая оценка их точности и сколько стоили закупки этого оборудования.

"Ведущий научный центр в Китае"

Предположительно, речь идет о продукции китайской компании ”Миндрей”, которая поставила властям два теста на антитела по показателям IgM и IgG и специальные автоматические анализаторы. Запросы в департамент здравоохранения, московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом и компанию ”Миндрей медикал рус”, так ли это, остаются без ответа.

Выступивший на пресс-конференции руководитель отдела лабораторной диагностики института им. Склифосовского Михаил Годков подчеркнул, что использование автоматических анализаторов делает исследования очень эффективными, но о производителях ничего не сказал.

Другой участник встречи — главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции департамента здравоохранения города Москвы Алексей Мазус сказал, что московское широкомасштабное исследование — итог сотрудничества с ведущим научным центром в Китае, но что это за центр, не объяснил.

Данные о результатах всемосковского тестирования близки к показателям в коммерческих лабораториях.

Свои результаты обследования на антитела 22 мая опубликовала крупнейшая в России сеть лабораторий ”Инвитро”. За пять дней с начала тестирования услугой воспользовались 40 тысяч человек. Средний показатель по всей России выявил присутствие иммуноглобулинов IgG у 14% обследованных. Два основных очага распространения коронавируса — Москва и Московская область — обеспечили 47% тестируемых.

Впрочем, это совпадение рождает новые вопросы.

До публикации итогов бесплатного московского обследования звучали предположения, что их результаты должны быть гораздо ниже, чем случаи выявления антител в коммерческих лабораториях.

"Люди заплатили немалые деньги, чтобы сдать тест, и у них могли быть основания полагать, что они переболели”, -объяснял вероятную разницу в показателяхГригорий Ефимов из НМИЦ Гематологии Минздрава России, один из создателей теста на антитела к коронавирусу, который использует "Инвитро".