Коронавирус будет побежден: Россия и Куба направляют своих врачей в Италию

Как сообщает "РИА Новости", министр обороны Сергей Шойгу дал указания создать авиационную группировку ”для оперативной доставки начиная с 22 марта помощи Итальянской Республике в борьбе с коронавирусом”. А республика Куба уже направила бригаду врачей в Италию для помощи местным медикам, сообщает Reuters.
В российском военном ведомстве пояснили, что самолеты доставят в Италию восемь бригад российских военных вирусологов и медиков, комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медоборудование.
В Минобороны России добавили, что Италия подтвердила готовность принять самолеты ВКС РФ. По данным ведомства, поздно вечером 21 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с итальянским коллегой Лоренцо Гуэрини по вопросу доставки помощи.
В то же время итальянский регион Ломбардия, серьезно пострадавший от коронавируса, запросил помощь кубинских врачей. Ранее Куба также направила медицинский персонал в Венесуэлу, Никарагуа, Суринам, Гренаду и на Ямайку.
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Коронавирус COVID-19
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
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