Коронавирус будет побежден: Россия и Куба направляют своих врачей в Италию

В российском военном ведомстве пояснили, что самолеты доставят в Италию восемь бригад российских военных вирусологов и медиков, комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медоборудование.

В Минобороны России добавили, что Италия подтвердила готовность принять самолеты ВКС РФ. По данным ведомства, поздно вечером 21 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с итальянским коллегой Лоренцо Гуэрини по вопросу доставки помощи.

В то же время итальянский регион Ломбардия, серьезно пострадавший от коронавируса, запросил помощь кубинских врачей. Ранее Куба также направила медицинский персонал в Венесуэлу, Никарагуа, Суринам, Гренаду и на Ямайку.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!