Корабль ВМФ России столкнулся с гражданским судном у берегов Дании

Столкновение произошло в условиях ограниченной видимости, при этом у российского корабля была выключена автоматическая идентификационная система AIS. Швейцарский сухогруз получил повреждения.
Корабль ВМФ России и грузовое судно столкнулись в территориальных водах Дании. Об этом сообщило в среду, 23 сентября, агентство dpa. По данным специализированного портала Maritime Bulletin, столкновение произошло к югу от Эресуннского моста в условиях ограниченной видимости, при этом у российского фрегатабыла выключена автоматическая идентификационная система AIS. Ходящее под флагом Маршалловых островов швейцарское судно Ice Rose получило существенные повреждения и встало на якорь.
Как сообщает датское издание Berlingske, со ссылкой на полицию, сухогруз временно задержали. Применить какие-либо меры к российскому военному судну — по информации ТАСС, речь идет о малом противолодочном корабле Балтийского флота "Казанец" — датские и шведские правоохранители и береговая охрана не могут.
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