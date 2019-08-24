Корабль ”Союз” с роботом Федором не смогли пристыковать к МКС с первой попытки

Стыковка была назначена на 08:30. Она должна была проходить в автоматическом режиме. Однако к назначенному времени стыковки корабль находился в 96 метрах от станции — системе автоматической стыковки не удалось стабилизировать ”Союз” и начать сближение со станцией.

Корабль начал отходить от МКС. По состоянию на 09:00 мск, ”Союз” находился на расстоянии около 300 метров от станции. В Центре управления полетами выясняют, что стало причиной срыва стыковки, и решают, когда можно будет повторить попытку.

Журналистов, как сообщил корреспондент ”Интерфакса”, попросили покинуть ЦУП.