24.08.2019, 14:23

Корабль ”Союз” с роботом Федором не смогли пристыковать к МКС с первой попытки

 (12)
rus.delfi.ee
EST
Ricky Arnoldi fotod kosmosest
Ricky Arnoldi fotod kosmosestFoto: Ricky Arnold, NASA/Flickr/CC BY-NC-ND 2.0

Транспортный пилотируемый корабль ”Союз МС-14” не смогли пристыковать к Международной космической станции (МКС) с первой попытки, пишет "Медуза" со ссылкой на корреспондента "Интерфакса".

Стыковка была назначена на 08:30. Она должна была проходить в автоматическом режиме. Однако к назначенному времени стыковки корабль находился в 96 метрах от станции — системе автоматической стыковки не удалось стабилизировать ”Союз” и начать сближение со станцией.

Корабль начал отходить от МКС. По состоянию на 09:00 мск, ”Союз” находился на расстоянии около 300 метров от станции. В Центре управления полетами выясняют, что стало причиной срыва стыковки, и решают, когда можно будет повторить попытку.

Журналистов, как сообщил корреспондент ”Интерфакса”, попросили покинуть ЦУП.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: