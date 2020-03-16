16.03.2020, 16:20

Конституционный суд РФ признал законными поправки к Конституции. В том числе и "обнуление" сроков Путина

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Kersti Kaljulaidi kohtumine Vladimir Putiniga
Vladimir PutinFoto: Tiit Blaat

Конституционный суд Российской Федерации проверил закон об изменении Конституции, предложенный президентом Владимиром Путиным, и признал, что он соответствует Основному закону. Об этом сообщается на сайте суда.

В частности, суд посчитал, что обнуление президентских сроков Владимира Путина не противоречит Конституции. В решении суда сказано, что человек, ранее занимавший пост президента, после вступления в силу изменений в Конституцию может баллотироваться на два срока ”вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность”.

Так называемое "обнуление" президентских сроков предложила депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова в рамках внесения поправок в Конституцию. В конце января Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Основной закон. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.

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