Конституционный суд РФ признал законными поправки к Конституции. В том числе и "обнуление" сроков Путина

В частности, суд посчитал, что обнуление президентских сроков Владимира Путина не противоречит Конституции. В решении суда сказано, что человек, ранее занимавший пост президента, после вступления в силу изменений в Конституцию может баллотироваться на два срока ”вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность”.

Так называемое "обнуление" президентских сроков предложила депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова в рамках внесения поправок в Конституцию. В конце января Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Основной закон. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.

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