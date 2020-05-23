Конгрессмены США раскритиковали решение Трампа отправить в Россию аппараты ИВЛ

Председатели ряда комитетов Палаты представителей Конгресса США призывают президента Дональда Трампа объяснить решение направить в Россию несколько сотен аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Эти аппараты "крайне необходимы здесь для борьбы с кризисом, вызванным коронавирусом SARS-CoV-2, и спасения жизней американцев", подчеркивается в письме в адрес главы Белого дома, опубликованном в пятницу, 22 мая.

Документ подписали, в частности, демократы Кэролин Мэлоуни (комитет по надзору), Элиот Энгель (комитет по иностранным делам) и Нита Лоуи (комитет по ассигнованиям). Они требуют от президента до 4 июня сообщить Конгрессу, как именно в его администрации проходит оценка необходимости поставок медицинского оборудования в другие страны и их финансирования.

ИВЛ для России на 5,6 млн долларов

"Создается впечатление, что вы, возможно, передаете или продаете эти аппараты другим странам в качестве подарков или услуг, ради собственных политических или личных интересов, без осмысленного стратегического оправдания", — отмечается в письме. Администрация Трампа несколькими днями ранее уведомила Конгресс о том, что поставка аппаратов ИВЛ и сопутствующего оборудования в РФ обойдется американским налогоплательщикам в 5,6 млн долларов, говорится в документе. По словам конгрессменов, деньги американцев недопустимо использовать для приобретения и поставок этих аппаратов за рубеж в качестве "политической услуги".

Авторы письма не считают, что Соединенные Штаты находятся в положении, не позволяющем передавать важное медицинское оснащение государствам, испытывающим в них потребность, подчеркивается в документе.

Совет национальной безопасности США 20 мая сообщил о поставке аппаратов ИВЛ в Москву в качестве гуманитарной помощи. Они "спасут жизни в наиболее пострадавшем городе России", говорилось в сообщении. Позднее представитель Госдепартамента США заявил изданию The Hill, что еще 150 аппаратов калифорнийского производителя будут переданы Национальному медико-хирургическому центру имени Пирогова в Москве.