23.05.2020, 12:06

Конгрессмены США раскритиковали решение Трампа отправить в Россию аппараты ИВЛ


EST
Mõne päeva eest äratas laialdast tähelepanu president Donald Trumpi idee rünnata keeristorme tuumapommidega – lähenes ju USA-le troopiline torm Dorian.
Priit Simson

Главы ряда комитетов Палаты представителей Конгресса США призвали президента Дональда Трампа объяснить решение передать Москве аппараты искусственной вентиляции легких в разгар пандемии COVID-19.

Председатели ряда комитетов Палаты представителей Конгресса США призывают президента Дональда Трампа объяснить решение направить в Россию несколько сотен аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Эти аппараты "крайне необходимы здесь для борьбы с кризисом, вызванным коронавирусом SARS-CoV-2, и спасения жизней американцев", подчеркивается в письме в адрес главы Белого дома, опубликованном в пятницу, 22 мая.

Документ подписали, в частности, демократы Кэролин Мэлоуни (комитет по надзору), Элиот Энгель (комитет по иностранным делам) и Нита Лоуи (комитет по ассигнованиям). Они требуют от президента до 4 июня сообщить Конгрессу, как именно в его администрации проходит оценка необходимости поставок медицинского оборудования в другие страны и их финансирования.

ИВЛ для России на 5,6 млн долларов

"Создается впечатление, что вы, возможно, передаете или продаете эти аппараты другим странам в качестве подарков или услуг, ради собственных политических или личных интересов, без осмысленного стратегического оправдания", — отмечается в письме. Администрация Трампа несколькими днями ранее уведомила Конгресс о том, что поставка аппаратов ИВЛ и сопутствующего оборудования в РФ обойдется американским налогоплательщикам в 5,6 млн долларов, говорится в документе. По словам конгрессменов, деньги американцев недопустимо использовать для приобретения и поставок этих аппаратов за рубеж в качестве "политической услуги".

Авторы письма не считают, что Соединенные Штаты находятся в положении, не позволяющем передавать важное медицинское оснащение государствам, испытывающим в них потребность, подчеркивается в документе.

Совет национальной безопасности США 20 мая сообщил о поставке аппаратов ИВЛ в Москву в качестве гуманитарной помощи. Они "спасут жизни в наиболее пострадавшем городе России", говорилось в сообщении. Позднее представитель Госдепартамента США заявил изданию The Hill, что еще 150 аппаратов калифорнийского производителя будут переданы Национальному медико-хирургическому центру имени Пирогова в Москве.

Мир
Конгрессмены США критикуют решение Трампа отправить в Россию аппараты ИВЛ

Главы ряда комитетов Палаты представителей Конгресса США призвали президента Дональда Трампа объяснить решение передать Москве аппараты искусственной вентиляции легких в разгар пандемии COVID-19.

Президент США Дональд Трамп в Белом доме

Председатели ряда комитетов Палаты представителей Конгресса США призывают президента Дональда Трампа объяснить решение направить в Россию несколько сотен аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Эти аппараты "крайне необходимы здесь для борьбы с кризисом, вызванным коронавирусом SARS-CoV-2, и спасения жизней американцев", подчеркивается в письме в адрес главы Белого дома, опубликованном в пятницу, 22 мая.

Документ подписали, в частности, демократы Кэролин Мэлоуни (комитет по надзору), Элиот Энгель (комитет по иностранным делам) и Нита Лоуи (комитет по ассигнованиям). Они требуют от президента до 4 июня сообщить Конгрессу, как именно в его администрации проходит оценка необходимости поставок медицинского оборудования в другие страны и их финансирования.

ИВЛ для России на 5,6 млн долларов

"Создается впечатление, что вы, возможно, передаете или продаете эти аппараты другим странам в качестве подарков или услуг, ради собственных политических или личных интересов, без осмысленного стратегического оправдания", — отмечается в письме. Администрация Трампа несколькими днями ранее уведомила Конгресс о том, что поставка аппаратов ИВЛ и сопутствующего оборудования в РФ обойдется американским налогоплательщикам в 5,6 млн долларов, говорится в документе. По словам конгрессменов, деньги американцев недопустимо использовать для приобретения и поставок этих аппаратов за рубеж в качестве "политической услуги".

Авторы письма не считают, что Соединенные Штаты находятся в положении, не позволяющем передавать важное медицинское оснащение государствам, испытывающим в них потребность, подчеркивается в документе.

Совет национальной безопасности США 20 мая сообщил о поставке аппаратов ИВЛ в Москву в качестве гуманитарной помощи. Они "спасут жизни в наиболее пострадавшем городе России", говорилось в сообщении. Позднее представитель Госдепартамента США заявил изданию The Hill, что еще 150 аппаратов калифорнийского производителя будут переданы Национальному медико-хирургическому центру имени Пирогова в Москве.

Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен у более 5,2 млн жителей планеты, а около 340 000 человек скончались от последствий заболевания COVID-19. В США — больше всего заражений (1,6 млн случаев) и летальных исходов (свыше 96 000). В России выявлено 326 448 инфицированных, 3249 больных с COVID-19 скончались.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
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