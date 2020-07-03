Комментарий: Путин навсегда

Когда Дэвид Кэмерон — на ту пору премьер-министр Великобритании — объявил о проведении референдума о членстве его страны в ЕС, он вполне мог обойтись и без него. Действия Кэмерона было продиктованы не юридической необходимостью, а политическим давлением. Он предложил избирателям дать простой ответ "да" или "нет" на совсем непростой вопрос — и тем самым вверг свою страну в глубокий политический хаос.

Когда президент РФ Владимир Владимирович Путин объявил о проведении всероссийского голосования по масштабной конституционной реформе, он также вполне мог без него обойтись. Путин действовал исходя не из конституционной необходимости, а потому, что ощущал политическое давление. Он предложил россиянам дать простой ответ "да" или "нет" на чрезвычайно сложный вопрос. Ведь конституционные вопросы, в первую очередь, касаются разделения власти и затрагивают самые глубинные основы государства и общества.

Политический взлет Валентины Терешковой



Путин решил вопрос о власти еще до того, как объявил голосование: для этого было устроено целое шоу. В течение нескольких месяцев кремлевские политические консультанты и политтехнологи ломали голову над тем, каким образом Путин мог бы сохранить власть и после окончания своего президентского срока, не нарушая тем самым положения конституции. Будет ли для этого создан новый орган власти, станет ли Путин лидером нового союзного государства, или же возглавит новое государственное ведомство? Все эти сценарии активно обсуждались в российском обществе.

Однако затем на политический небосклон взлетела первая в мире женщина-космонавт, герой Советского Союза Валентина Терешкова: в роли депутата Госдумы от прокремлевской партии "Единая Россия" она предложила внести поправки в Конституцию РФ, которые позволили бы Путину остаться у власти еще на два президентских срока.

Конечно же, если он сам того захочет. В последнее время Путин заигрывает с публикой и говорит, что не исключает возможности снова баллотироваться на пост главы государства, если для этого будут созданы необходимые условия. Такие условия теперь ему обеспечены. Примерно три четверти россиян, по данным ЦИК, попросили президента остаться на своем посту. Как раз такой результат еще несколько недель назад предсказывали кремлевские астрологи. Ведь именно это и является основной целью конституционной реформы - продемонстрировать поддержку, оказанную Путину в ходе голосования, для удержания его у власти. Создать видимость легитимности там, где в реальности сохраняется огромный моральный вакуум.