КОММЕНТАРИЙ | Поражение штаба Навального или смена тактики?

На фоне очередного уголовного дела против Алексея Навального его сторонники и просто неравнодушные люди задавались вопросом: когда же будет следующая массовая акция в поддержку политика? Ответ пришел вечером в четверг от Леонида Волкова и для многих стал неожиданностью — штаб Навального пока не планирует акции протеста, а планирует сосредоточиться на подготовке проекта "Умного голосования" и "внешнеполитических методах".

Временный отказ от уличных протестов



Стоит ли говорить, что подобная позиция встретила критику со стороны решительно всех политических лагерей: классическая формулировка "слили протест" звучит и от тех, кто этот протест поддерживал и участвовал в нем, и от тех, кто активно его критиковал. Однако громкие выводы делать преждевременно.

Алексей Навальный, ФБК и те, кто готов поддержать протест, по факту оказались на войне. И в открытую развязали эту войну власти, попытавшись отравить главного оппозиционера страны. Навальный выжил, вернулся в Россию, был задержан, опубликовал расследование про "дворец для Путина" и получил 2 года и 8 месяцев колонии общего режима. Параллельно начался еще один процесс против политика — о клевете на ветерана.

За минувшие две недели по всей стране прошло несколько массовых акций протеста, и многие уже заговорили о белорусском сценарии, когда протестные акции превращаются в регулярное событие. Но в штабе Навального решили иначе и стремительно сменили тактику. Объяснения Леонида Волкова выглядят логично: в регионах некому организовывать акции, так как местные координаторы и сторонники Навального уже под арестом. К тому же проведение еженедельных акций может привести к тому, что протест выдохнется. Еще один фактор — коллапс системы помощи задержанным и системы МВД, из-за чего люди оказываются в невыносимых условиях и без правовой помощи.

Тактический ход штаба Навального



Конечно, российская пропаганда будет трактовать это в свою пользу: вот, мол, президент жесткой рукой разогнал всех бузотеров, загнал недовольных под лавку и победил протест. Однако если задуматься, то элемент непредсказуемости, возможность в любой момент сменить тактику — это один из эффективных инструментов для Алексея Навального и его соратников.