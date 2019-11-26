Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в Олимпиаде и ЧМ по футболу

До крупных соревнований предлагается допускать только ”чистых” российских спортсменов, которых не подозревали в приеме допинга. В частности, предлагается запретить допускать до соревнований тех, кто фигурировал в специальном докладе Ричарда Макларена, подготовленном после Олимпиады в Сочи, а также тех, с чьими допинг-пробами манипулировали. Как отмечает The New York Times, российским спортсменам, допущенным до соревнований, позволят выступать под нейтральным флагом. В случае победы атлетов на соревнованиях российский гимн звучать не будет. В рекомендациях комитета предлагается запретить поднимать флаг России на любом крупном соревновании, организованном в период четырехлетнего запрета.

Комитет предложил запретить России проводить любые международные соревнования в течение четырех лет. Если Россия ранее получила право провести мероприятие, то оно должно быть отозвано, сказано в рекомендациях комитета. Также структура ВАДА попросила запретить России претендовать на проведение Летней Олимпиады в 2032 году. Ранее в Олимпийском комитете России говорили о планах подать заявки на Олимпиаду 2032 или 2036 годов. Комитет также предложил запретить руководителям Олимпийского и Паралимпийского комитетов России работать в любых организациях, подписавших антидопинговый кодекс ВАДА.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет должно оплатить все расходы ВАДА с января 2019 года, сказано в рекомендациях. Кроме того, если исполком ВАДА поддержит это предложение, РУСАДА должна будет выплатить штраф в 10% от дохода за 2019 год или в размере 100 тысяч долларов (в зависимости от того, что меньше). В сообщении комитета сказано, что это максимальный штраф, допустимый по правилам.

Комитет ВАДА дал такие рекомендации из-за возможных махинаций с допинг-пробами 2012-2015 годов. Сведения о пробах содержались в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, которую предоставили в ВАДА. ”Данные [лаборатории] не являются ни полными, ни полностью достоверными”, — сообщили в комитете. Его представители считают, что из копии базы 2019 года удалили ”сотни предположительных негативных аналитических выводов”, которые появились в базе в 2015 году. Кроме того, из базы удалили доказательства того, что неназванный сотрудник лаборатории мог помогать скрывать сведения, подтверждающие, что спортсмены принимали допинг в 2014-2015 годах.