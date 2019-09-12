Командир украинских моряков рассказал, почему они не стреляли в ответ в Керченском проливе

"О том, почему мы не открывали огонь. Понимаете, мы шли туда не с целью применения оружия. Это был мирный переход и нормы международного морского плавания, договор между Украиной и Россией по использованию Керченского пролива (были соблюдены — ред.)…" — рассказал Гриценко на пресс-конференции.

"Эта ситуация была непредсказуема ни одной, ни другой стороной, то есть никем. Это очень нештатная ситуация. Приходилось принимать решения на месте, здесь и сейчас. И я принял такое решение".

Напомним, что 24 украинских моряка были захвачены Россией 25 ноября 2018 в Керченском проливе. Тогда российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы.

7 сентября в рамках обмена "35 на 35" Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных близ Керчи.