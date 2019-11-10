Китайские СМИ написали, что НАТО захватит Калининградскую область за два дня. Как отреагировали в России

Автор материала считает, что российские военные смогут нанести удар по пяти-восьми столицам, что автоматически повысит уровень конфликта с регионального до глобального.

В тексте статьи не уточняется конкретная причина, которая могла бы послужить поводом для конфликта.

Позднее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал РБК публикацию китайского портала Eastday.com о том, что в случае военного конфликта силам НАТО потребуется только двое суток на захват Калининградской области.

Сенатор напомнил, что Гитлер во время Великой Отечественной войны также собирался взять Севастополь буквально за два-три дня. ”Если кому-то вдруг взбредет в голову, хотя, я думаю, этого не будет, не дождутся быстрого взятия””, — добавил он.

Член комитета Совфеда по международным делам Владимир Лукин заявил РБК, что не видит признаков того, что кто-то хочет захватить Калининградскую область. ”Если кто-то хочет, то я не завидую этим людям. Я не понимаю, зачем такие комментарии делать со стороны тех, кто их делает. Я не понимаю, зачем и по какому случаю эти комментарии”, — отметил сенатор. Он добавил, что ”вообще существует свобода заявлений, но есть еще такое английское выражение: слово всегда должно быть лучше, чем молчание”.

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