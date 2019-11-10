10.11.2019, 17:20

Китайские СМИ написали, что НАТО захватит Калининградскую область за два дня. Как отреагировали в России


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Китайские СМИ написали, что НАТО захватит Калининградскую область за два дня. Как отреагировали в России
Foto: Priit Simson

Силы НАТО способны будут захватить территорию Калининградской области в случае конфликта альянса с Россией в Прибалтике за двое суток. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте китайского портала Eastday.com.

Автор материала считает, что российские военные смогут нанести удар по пяти-восьми столицам, что автоматически повысит уровень конфликта с регионального до глобального.

В тексте статьи не уточняется конкретная причина, которая могла бы послужить поводом для конфликта.

Позднее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал РБК публикацию китайского портала Eastday.com о том, что в случае военного конфликта силам НАТО потребуется только двое суток на захват Калининградской области.

Сенатор напомнил, что Гитлер во время Великой Отечественной войны также собирался взять Севастополь буквально за два-три дня. ”Если кому-то вдруг взбредет в голову, хотя, я думаю, этого не будет, не дождутся быстрого взятия””, — добавил он.

Член комитета Совфеда по международным делам Владимир Лукин заявил РБК, что не видит признаков того, что кто-то хочет захватить Калининградскую область. ”Если кто-то хочет, то я не завидую этим людям. Я не понимаю, зачем такие комментарии делать со стороны тех, кто их делает. Я не понимаю, зачем и по какому случаю эти комментарии”, — отметил сенатор. Он добавил, что ”вообще существует свобода заявлений, но есть еще такое английское выражение: слово всегда должно быть лучше, чем молчание”.

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В конце октября американский исследовательский фонд Jamestown Foundation обнародовал план захвата территории Калининграда в случае конфликта России с НАТО. Автором 54-страничного доклада стал старший научный сотрудник фонда Ричард Хукер, который основывался на том, что Россия попытается провести ограниченную военную операцию по захвату Эстонии, Латвии и Литвы. Предположив, что в итоге российское наступление на Ригу завязнет под Даугавпилсом, а в конфликт окажутся втянуты в том числе Финляндия и Швеция, автор посчитал, что в случае сплоченного ответа НАТО за 14 дней российской армии не удастся занять столицы прибалтийских республик. Более того, Хукер выразил уверенность в том, что что вступившая в конфликт при поддержке США Польша не только удержит Сувалки, но в ходе контрнаступления захватит Калининград и вынудит российский флот уйти из Балтийска в Санкт-Петербург.

Впоследствии губернатор Калининградской области Антон Алиханов, комментируя данный план, назвал его ”американской глупостью”.

”Я устал комментировать американские глупости. У них есть знаменитая премия ”Небьюла” за фантастическую литературу — мне кажется, что это как раз из области фантастики, причем бульварной. У меня ощущение, что там не эксперты собрались, а люди, которые создают бульварное чтиво”, — заявил Алиханов в беседе с РБК.

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