Китайцам закрыли въезд в Россию

”Еще вчера к нам направлялись какие-то группы, сверялись безвизовые списки. Сейчас все списки аннулированы, все групповые поездки китайцев в Россию остановлены”, — заявили в организации. Таким образом понедельник, 27 января, стал последним днем приема китайских туристов, и остановка въезда произойдет во вторник, 28 января.

При этом отмечается, что ранее прибывшие в страну граждане КНР не будут прерывать программу и покидать российскую территорию досрочно. Ограничения на отправку тургрупп за границу ввели также власти Китая, однако соответствующие решения принимаются не централизованно, а по усмотрению региональных властей — ”в каких-то провинциях (…) быстро, в других — медленнее”.

27 января сообщалось, что российская авиакомпания ”Уральские авиалинии” приостановила полеты на остров Хайнань, который считается любимым курортом россиян в Китае, в связи со вспышкой коронавируса. Представители перевозчика пообещали вернуть денежные средства за авиабилеты в Китай, приобретенные до 24 января на вылеты до 7 февраля.