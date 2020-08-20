Керсти Кальюлайд просят инициировать расследование отравления Алексея Навального

"Мы уверены, что в существующих условиях в России это преступление не будет честно и беспристрастно расследовано. Поэтому мы хотим инициировать международное расследование этого преступления и просим помощи в этом от властей Эстонии", — заявил один из подписавших обращение руководитель Центра Европейских Инициатив Евгений Криштафович.
Обращение подписали писатель и музыкальный критик Артемий Троицкий, социолог Игорь Эйдман, эколог и координатор портала activatica.org Евгения Чирикова, журналист Вера Марченкова, продюсер Воля Чайковская и руководитель Центра Европейских Инициатив Евгений Криштафович.
Лидер политической оппозиции в России Алексей Навальный находится в настоящее время без сознания в отделении интенсивной терапии больницы Омска после отравления. По информации от штаба политика, его состояние тяжелое и он подключён к аппарату ИВЛ.
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