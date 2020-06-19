Казаки-священники. Как опальный ”духовник Поклонской” захватил женский монастырь с помощью казаков, объяснив это заботой о своих ”чадах”

”Либеральные СМИ пишут, что я захватил монастырь. Странно звучит. Мы строили вместе с насельницами монастыря с божьей помощью 18 лет на пустом месте!” — заявил Сергий. Он подчеркнул, что продолжает служить так, как наставляли отцы церкви.

Священнослужитель отметил, что за время службы ни разу не нарушал церковные каноны. Однако он не мог допустить, чтобы его ”чад” отдали под духовное руководство людям, ”у которых друзья [Александр] Дворкин, сектовед, диакон Кураев”.

Несколько человек, которые недавно покинули монастырь, в том числе игуменья Варвара, сделали это добровольно, ”из-за страстей”, заявил Сергий. ”С креста не сходят, с креста снимают”, — сказал он.

”Решать, где мне быть, на каком посту в России, не гонителям веры, а Поместному собору. Я призываю Россию к покаянию!” — заявил священнослужитель.

Он также обратился к патриарху Московского и всея Руси Кириллу с просьбой ”прочитать заклинательные молитвы хотя бы и по онлайну за всех страждущих, больных, хромых, одержимых, бесноватых и просто за страдающих людей, у которых нет ни куска хлеба. Их в России сотни тысяч, нищих и голодных”.

По словам Сергия, 8 июня Всемирная организация здравоохранения якобы заявила, что ”ковида нет”. Однако ВОЗ никогда не делала таких заявлений.

Скандал вокруг священнослужителя начался весной, когда он публично заявил, что не верит в существование коронавируса и отказался ввести в монастыре правила безопасности по пандемии, установленные РПЦ. После этого Екатеринбургская епархия в апреле запретила Сергию проповедовать.

Центр по борьбе с экстремизмом ГУ МВД по Свердловской области возбудил против священника уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 282 УК РФ ”Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства”.

Сергий, по его словам, проклял Роспотребнадзор и санитарных врачей, а также всех других людей и ведомства, которые предписывали временно закрыть храмы из-за пандемии.

После этого он был выведен за штат, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл запретил Сергию совершать любые общественные и частные богослужения, таинства, а также запретил клирику покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без своего письменного благословения.