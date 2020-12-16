Каспаров: победа Трампа развязала бы руки Путину для агрессии в Восточной Европе

Главное из интервью Гарри Каспарова

О ПАНДЕМИИ



Не надо обладать специальным даром Нострадамуса, чтобы предсказать то, что пандемия вызовет серьезные изменения в геополитике. Точнее, она осветила те проблемы, которые в принципе уже накапливались.

Во время первой волны, в марте-апреле, возникал вопрос — кто понесет большие потери? Понятно, что пандемия неизбежно должна была парализовать передвижение людей и значительную часть мировой экономики, неся за собой экономические, политические и социальные потери. Стоял вопрос: кто сумеет лучше приспособиться к кризису? Демократические страны и свободный мир или несвободный мир и страны с авторитарным или тоталитарным режимами.

Мне кажется, что на сегодня достаточно очевидно — свободный мир оказался гораздо гибче, он перестраивается по многим направлениям. Это переход в онлайн и способность использовать новые технологии для перестройки экономики.

И кроме того, конечно, — невероятный, качественный прорыв, который мы сейчас наблюдаем в фармакологии. Именно в свободном мире и происходят те прогрессивные вещи, которые, я не сомневаюсь, принесут очень много пользы всему человечеству. Работы с вакцинами и антибиотиками в последние десятилетия были практически заторможены. Бизнесы не очень охотно вкладывались в фармакологические разработки, ведь это не приносило большой прибыли. Зато несло за собой большой риск и страх о непредсказуемых последствиях у значительного числа людей.

БАЙДЕН vs ТРАМП



Поведение Трампа и его постоянное повторение фраз о фальсифицированных выборах нанесет определенный ущерб американской демократии и даст новый козырь в руки диктаторов. Они теперь будут показывать нам эту ситуацию и говорить: "У всех такие выборы, что вы нас критикуете?". Мол, почему мы говорим о недостатке легитимности Путина, если бывший президент США говорит о фальсификации выборов у них.

Но победа Трампа была бы для Путина гораздо большим политическим выигрышем. Мало того, она привела бы к развалу всех американских стратегических мировых альянсов. Даже если бы он не вышел из НАТО (это вряд ли возможно), то по крайней мере нивелировал бы американскую роль там и по существу развязал бы Путину руки для продолжения агрессии в восточной Европе.