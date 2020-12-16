16.12.2020, 21:11

Каспаров: победа Трампа развязала бы руки Путину для агрессии в Восточной Европе


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Гарри Каспаров
Гарри КаспаровFoto: Rauno Volmar

Для режима Владимира Путина в России 2020 год оказался крайне неудачным — рассказал в интервью OBOZREVATEL 13-й чемпион мира по шахматам и нынешний политик Гарри Каспаров.

Главное из интервью Гарри Каспарова

О ПАНДЕМИИ


Не надо обладать специальным даром Нострадамуса, чтобы предсказать то, что пандемия вызовет серьезные изменения в геополитике. Точнее, она осветила те проблемы, которые в принципе уже накапливались.

Во время первой волны, в марте-апреле, возникал вопрос — кто понесет большие потери? Понятно, что пандемия неизбежно должна была парализовать передвижение людей и значительную часть мировой экономики, неся за собой экономические, политические и социальные потери. Стоял вопрос: кто сумеет лучше приспособиться к кризису? Демократические страны и свободный мир или несвободный мир и страны с авторитарным или тоталитарным режимами.

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Мне кажется, что на сегодня достаточно очевидно — свободный мир оказался гораздо гибче, он перестраивается по многим направлениям. Это переход в онлайн и способность использовать новые технологии для перестройки экономики.

И кроме того, конечно, — невероятный, качественный прорыв, который мы сейчас наблюдаем в фармакологии. Именно в свободном мире и происходят те прогрессивные вещи, которые, я не сомневаюсь, принесут очень много пользы всему человечеству. Работы с вакцинами и антибиотиками в последние десятилетия были практически заторможены. Бизнесы не очень охотно вкладывались в фармакологические разработки, ведь это не приносило большой прибыли. Зато несло за собой большой риск и страх о непредсказуемых последствиях у значительного числа людей.

БАЙДЕН vs ТРАМП


Поведение Трампа и его постоянное повторение фраз о фальсифицированных выборах нанесет определенный ущерб американской демократии и даст новый козырь в руки диктаторов. Они теперь будут показывать нам эту ситуацию и говорить: "У всех такие выборы, что вы нас критикуете?". Мол, почему мы говорим о недостатке легитимности Путина, если бывший президент США говорит о фальсификации выборов у них.

Но победа Трампа была бы для Путина гораздо большим политическим выигрышем. Мало того, она привела бы к развалу всех американских стратегических мировых альянсов. Даже если бы он не вышел из НАТО (это вряд ли возможно), то по крайней мере нивелировал бы американскую роль там и по существу развязал бы Путину руки для продолжения агрессии в восточной Европе.

ПУТИН И РОССИЯ


По существу, путинская Россия вообще выводится за рамки какого-то серьезного международного сотрудничества. О чем можно говорить с людьми, которые считают, что законы писаны не для них? Эта история будет иметь долгосрочные последствия, потому что западная административная бюрократическая машина работает медленно и основательно, но тем не менее эта улица — с односторонним движением.

Важным геополитическим событием стала армяно-азербайджанская война, которая привела к ликвидации автономного образования, находившегося под фактическим контролем Армении. Это привело к изменению геополитического баланса на Южном Кавказе, итогом которого стала демонстрация абсолютного бессилия России. Оказалось, она его не контролирует. Теперь ключевым игроком в регионе становится Турция.

Этот год оказался крайне неудачным для путинского режима. Пандемический кризис вскрыл все проблемы по всему миру. И наиболее слабые звенья в этой системе — к которым безусловно относится и путинская Россия, если смотреть на экономическо-политическое устройство страны — являются главными пострадавшими. И тренды, надо сказать, и далее остаются негативными.

ЛУКАШЕНКО И БЕЛАРУСЬ


Оказалось, что у любого терпения есть пределы, и после двадцати шести лет правления Лукашенко не рассчитал реакции людей, которыми управлял столько времени. Как выяснилось, он их просто не знает. Последовательная упрямая протестная активность в Беларуси сильно отличается от украинского Майдана. Но протест никуда не делся до сих пор.

Параллельно цивилизованный мир признал Светлану Тихановскую законным представителем белорусского народа, одержавшего победу на выборах. Сколько она набрала — не имеет значения, но она явно выиграла эти выборы. Ее деятельность безусловно является частью нового политического процесса. Можно сказать, политической нации. Мне кажется, этот тренд уже не поменяется. Вопрос: как уйдет Лукашенко, сколько страданий и горя он принесет белорусам — никто измерить не может, но совершенно очевидно, что исторически его время подошло к концу.

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