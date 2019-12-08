Как вы относитесь к Беловежским соглашениям? Опрос RusDelfi

8 декабря 1991 года президент РСФСР Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и Председатель Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич подписали договор, в котором констатировалось прекращение существования СССР.

Спустя 28 лет как вы относитесь к данному договору?