08.12.2019, 11:50

Как вы относитесь к Беловежским соглашениям? Опрос RusDelfi

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Как вы относитесь к Беловежским соглашениям? Опрос RusDelfi
Foto: AFP/SCANPIX

Сегодня годовщина подписания Беловежских соглашений, которые узаконили распад Советского Союза.

8 декабря 1991 года президент РСФСР Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и Председатель Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич подписали договор, в котором констатировалось прекращение существования СССР.

Спустя 28 лет как вы относитесь к данному договору?

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