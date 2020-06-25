Как в ЕС смотрят на голосование по поправкам к Конституции России

В России 25 июня начинается голосование по поправкам к конституции. DW выясняла, как в Евросоюзе смотрят на обнуление президентских сроков Владимира Путина и на новую процедуру принятия поправок.
Официальный Евросоюз всегда очень осторожен в комментировании событий в других странах — он старается избежать любого подозрения во вмешательстве во внутренние дела. "Мы следим за подготовкой общероссийского голосования 1 июля по поправкам к Конституции России", — так ответил на запрос корреспондента DW официальный представитель ЕС по внешней политике Петер Стано.
Возможность не исполнять решения ЕСПЧ
По существу он прокомментировал лишь одну поправку — о международных обязательствах Москвы. Речь идет о закреплении в Основном законе приоритета Конституции РФ над международными договорами. Стано напомнил, что Венецианская комиссия Совета Европы, членом которого является Россия, назвала эту поправку несовместимой с международными обязательствами РФ.
"В наших контактах с властями России мы всегда подчеркиваем, что законодательство РФ должно соответствовать международным обязательствам, взятым на себя Россией. Конституционные изменения в РФ не должны использоваться для оправдания возможного отказа России от своих международных обязательств, включая обязательство выполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ)", — заявил Петер Стано. Кроме того, в ЕС хотели бы, чтобы процесс голосования был "свободным и заслуживающим доверия, в соответствии с международными обязательствами России", добавил он.
Обнуление сроков Путина
DW пообщалась также с тремя евродепутатами. Все они подчеркивают, что своими комментариями никоим образом не намерены вмешиваться во внутренние дела РФ. Основное внимание обратила на себя поправка, которая обнулит президентские сроки Владимира Путина. Немецкий евродепутат от фракции "зеленых" Сергей Лагодинский (Sergey Lagodinsky) назвал ее "самой громкой" и "пришедшей из космоса", намекая на то, что ее предложила депутат Госдумы Валентина Терешкова, ставшая в 1963 году первой в мире женщиной-космонавтом.
Евродепутат от немецкой правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Гуннар Бек (Gunnar Beck) приветствует, что конституционная реформа "ограничит время пребывания президента России в должности". "Сейчас можно 12 лет пробыть президентом, сделать перерыв на один срок, после чего два новых срока. В будущем это станет невозможным. Если цель — ограничение сроков пребывания в должности, то мне это кажется прогрессом", — заявил Бек, входящий в делегацию Европарламента по сотрудничеству с РФ.
Сейчас основной закон запрещает занимать пост президента РФ более двух сроков подряд. Поправки уберут слово "подряд". Только для Путина это ограничение начнет действовать лишь после следующих выборов и позволит ему быть президентом в общей сложности шесть сроков. Как говорит Сергей Лагодинский, "с точки зрения международной демократической практики это (обнуление сроков Путина. — Ред.) выглядит несколько монархически".
Финский евродепутат из делегации по сотрудничеству с РФ Нильс Турвальдс считает, что Путин спешит внести изменения в конституцию как из-за ухудшения его рейтинга, так и из-за низких цен на нефть. "Я думаю, у него есть весомые причины пытаться внести изменения сейчас, пока ситуация в России хоть в какой-то мере остается под контролем", — говорит он.
Сомнения в легитимности процедуры голосования
У многих обозревателей вызвала удивление сама процедура голосования. Ведь это будет не референдум, для признания которого состоявшимся необходима явка более 50% избирателей. "Процедура внесения и принятия поправок — довольно странная и не в духе цивилизованной юридической демократической идеи", — говорит Лагодинский. Он указывает на то, что "общероссийское голосование" законодательством не было предусмотрено. "То ли это плебисцит, то ли опрос общественного мнения… Естественно, возникают вопросы о легитимности всего процесса", — отмечает немецкий евродепутат.
В ЦИК России решили не приглашать международных наблюдателей, пояснив, что в общероссийском голосовании это не предусмотрено. "Проблемы с законностью голосований в России были и ранее… И если не допускать никакого международного контроля, то риск фальсификации результатов огромный", — говорит Турвальдс.
Противоположного мнения придерживается правопопулист Бек: "До сих пор критика процесса голосования в России всегда была незначительной. Потому я думаю, что и это голосование будет честным и, как нас заверяют, тайным". Его скепсис вызвала только возможность электронного голосования в Москве и Нижегородской области.
Индексация пенсий и брак как союз мужчины и женщины
С помощью поправок в Конституции РФ хотят закрепить и социальные гарантии: ежегодную индексацию пенсий и минимальную зарплату не ниже прожиточного минимума. Это намерение все три евродепутата приветствуют. Впрочем, Нильс Турвальдс из либеральной фракции "Обновить Европу" сомневается, что российское государство сможет выполнить его: "Если нет денег, то невозможно и выполнить обещание". С этим согласен и Лагодинский: "Зная работу Конституционного суда РФ, я боюсь, что даже в случае положительных поправок есть большой вопрос, к чему конкретно они приведут".
Разошлись евродепутаты и в оценке поправки, призванной закрепить брак как союз мужчины и женщины. Гуннар Бек выступил в ее защиту: "Россия традиционно воспринимает себя как христианское государство". Лагодинский считает эту поправку "популизмом" и "заигрыванием с низменными инстинктами против ЛГБТ-сообщества".
Никто из собеседников DW не ожидает, что одобрение поправок к конституции изменит отношения ЕС и России. По словам Петера Стано, действующая политика Евросоюза остается в силе. Сергей Лагодинский добавляет, что в ЕС никто и не питал иллюзий, что Путин просто уйдет с поста. "С этой перспективой Европа уже смирилась. Было ясно, что правление Путина фактически будет еще долгим", — подытоживает евродепутат.
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