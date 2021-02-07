Как российская вакцина ”Спутник V” попала в Аргентину? Выявлены некоторые странности

В документах по ”Спутнику V” есть замазанные строки и целые отцензурированные страницы. Это значит, пишет газета, что даже высокопоставленные члены правительства, принимавшие решение о регистрации ”Спутника V”, могли не иметь доступа к полной информации о ней. По мнению депутатов от правящей коалиции Frente de Todos, такая стратегия, подразумевающая заключение договоренностей о закупке до публикации итогов лабораторных исследований, позволила Аргентине получить вакцину одной из первых стран Южно-Американского континента. Бумаги сдавались в рекордные сроки, что вообще не свойственно аргентинской бюрократии, пишет газета.
Бывший глава Минздрава Адольфо Рубинштейн считает, что контракт на закупку был заключен несмотря на явную нехватку документов с российской стороны и с нарушением норм: ”Результаты клинических исследований Pfizer, Moderna и AstraZeneca были опубликованы в научных журналах, их критиковали и обсуждали, о них есть информация. А у „Спутника V” ее врожденный недостаток”. При этом Рубинштейн подчеркивает, что, несмотря на нехватку данных о ней, он вовсе не считает российскую вакцину менее эффективной, чем другие.
В La Nacion отмечают, что предоставленные Москвой научные сертификаты предназначены для внутрироссийского пользования и не соответствуют международным стандартам. Среди документов, на основе которых Дирекция по оценке и регистрации писала свое заключение о безопасности применения ”Спутника V”, были присланные из России предварительные результаты клинических исследований вакцины, подготовленные для Минздрава РФ. В графе о возможных рисках сказано, что поставщик оставляет за собой право в будущем уведомить покупателя о возможных побочных эффектах. А разрешение Минздрава России на вакцинацию людей старше 60 лет было получено уже после поставки первой партии ”Спутника V”.
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