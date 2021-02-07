07.02.2021, 10:45

Как российская вакцина ”Спутник V” попала в Аргентину? Выявлены некоторые странности

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Как российская вакцина ”Спутник V” попала в Аргентину? Выявлены некоторые странности
REUTERS

Первую партию российской вакцины от коронавируса ”Гам-Ковид-Вак”, она же ”Спутник-V”, доставили из Москвы в Буэнос-Айрес специальным рейсом ”Аргентинских авиалиний” в сочельник, 24 декабря 2020 года, пишет "Медуза".

Российские СМИ показывали кадры с аргентинской бортпроводницей, которая не могла сдержать слез от волнения. ”Медиазона” подсчитала, что к середине января 2021 года в Аргентине первой дозой вакцины привили уже больше человек, чем в России без учета Москвы. Министерство здравоохранения страны регулярно докладывает о ходе вакцинации, а также публикует подробные отчеты о побочных эффектах от вакцины — чего российский Минздрав не делает. Но некоторые критики вакцины — среди них много политических оппонентов президента Альберто Фернандеса и вице-президента Кристины Киршнер — говорят, что, хотя в целом вакцине нет причин не доверять, настораживает скорость прохождения ею всех бюрократических формальностей при нехватке объективных данных об эффективности. Газета La Nacion выпустила серию материалов, в которых описывает атмосферу секретности, окружавшую процесс разворачивания вакцинации ”Спутником V” в Аргентине. В подготовке одного из этих материалов принимали участие журналисты ”Медузы”.

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Странности в документации

La Nacion изучила документы о регистрации вакцины ”Спутник V” в Аргентине и выяснила, что доступ к некоторым из них охраняется так же строго, как государственная тайна. Доступ к этим документам есть всего у семи чиновников самого высокого ранга, в том числе у министра здравоохранения Гинеса Гонсалеса Гарсии и у главы Управления по доступу к здравоохранению Карлы Виццотти.

В других изученных журналистами документах они обнаружили ряд странностей. Например, пишет La Nacion, один из документов в пакете заявки на регистрацию ”Спутника V” в Аргентине — технический доклад — содержал не результаты клинических исследований, а пресс-релиз Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Речь идет о техническом докладе об эффективности вакцины, который 18 декабря 2020 года подписал директор по контролю за инфекционными заболеваниями Хуан Мануэль Кастелли. В тот момент аргентинская делегация во главе с Карлой Виццотти все еще находилась в Москве, а переговоры формально продолжались.

В документах по ”Спутнику V” есть замазанные строки и целые отцензурированные страницы. Это значит, пишет газета, что даже высокопоставленные члены правительства, принимавшие решение о регистрации ”Спутника V”, могли не иметь доступа к полной информации о ней. По мнению депутатов от правящей коалиции Frente de Todos, такая стратегия, подразумевающая заключение договоренностей о закупке до публикации итогов лабораторных исследований, позволила Аргентине получить вакцину одной из первых стран Южно-Американского континента. Бумаги сдавались в рекордные сроки, что вообще не свойственно аргентинской бюрократии, пишет газета.

Бывший глава Минздрава Адольфо Рубинштейн считает, что контракт на закупку был заключен несмотря на явную нехватку документов с российской стороны и с нарушением норм: ”Результаты клинических исследований Pfizer, Moderna и AstraZeneca были опубликованы в научных журналах, их критиковали и обсуждали, о них есть информация. А у „Спутника V” ее врожденный недостаток”. При этом Рубинштейн подчеркивает, что, несмотря на нехватку данных о ней, он вовсе не считает российскую вакцину менее эффективной, чем другие.

В La Nacion отмечают, что предоставленные Москвой научные сертификаты предназначены для внутрироссийского пользования и не соответствуют международным стандартам. Среди документов, на основе которых Дирекция по оценке и регистрации писала свое заключение о безопасности применения ”Спутника V”, были присланные из России предварительные результаты клинических исследований вакцины, подготовленные для Минздрава РФ. В графе о возможных рисках сказано, что поставщик оставляет за собой право в будущем уведомить покупателя о возможных побочных эффектах. А разрешение Минздрава России на вакцинацию людей старше 60 лет было получено уже после поставки первой партии ”Спутника V”.

Изначально аргентинское правительство планировало делать ставку на вакцину AstraZeneca, но клинические исследования этой вакцины затянулись. ”Политическая необходимость сфотографировать первого привитого до Нового года породила эту абсолютно символическую поставку в 300 тысяч доз первого компонента вакцины”, — считает депутат от оппозиционной партии PRO Кармен Пойедо. Она считает, что секретность только увеличивает в обществе недоверие к закупленной вакцине. Пойедо как вице-президент парламентской комиссии по социальному взаимодействию и здравоохранению требует, чтобы все документы по ”Спутнику V” были выложены в открытый доступ.

Поставка ”Спутника V” в Аргентину — это не межгосударственный контракт

В переговорах о закупке Аргентиной ”Спутника V” участвовали две компании, пишет La Nacion в другом материале. Одна из них российская — это ООО ”Вакцина человека”, зарегистрированное в 2020 году в Москве Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) специально для продажи вакцины за рубеж. Другая — аргентинская, получившая разрешение от ANMAT (Национальная администрация по медикаментам, продуктам питания и медицинским технологиям) на коммерческое распространение ”Спутника V”. Компании подписали договор на поставку 20 миллионов доз с возможным увеличением до 30 миллионов. То есть контракт на поставку заключался не между двумя государствами, как утверждало аргентинское правительство, объясняя этим секретность переговоров, а между двумя частными компаниями.

От ООО ”Вакцина человека” бумаги подписывал Александр Чистяков, предприниматель без опыта в сфере здравоохранения, председатель совета директоров компании RusPetro (и муж певицы Глюкозы, — прим. ”Медузы”). Но Чистяков — генеральный директор одного из юридических лиц РФПИ, ООО ”РФПИ Корпоративный центр”, а оно управляет ООО ”Вакцина человека”. Источники в фонде объяснили ”Медузе”, что Чистяков действительно их сотрудник и принимал участие в переговорах на одном из технических этапов согласования условий контракта. La Nacion попыталась связаться с предпринимателем, но он не ответил.

Из данных, которые аргентинское правительство представило парламенту, La Nacion выяснила, что для разрешения возможных конфликтов с российской стороной была выбрана британская юрисдикция. Полная сумма контракта на поставку ”Спутника V” в Аргентину не разглашается, но из расчетов согласно стоимости одной дозы — 10 долларов — выходит, что Буэнос-Айрес должен заплатить по крайней мере 200 миллионов долларов.

Кто проиграл на поставке российской вакцины в Аргентину

До того, как глава Минздрава Гинес Гонсалес Гарсиа подписал окончательный договор с Москвой, аргентинская лаборатория HLB Pharma Group утверждала, что она предварительно договорилась с РФПИ о создании совместного предприятия. Через него она собиралась закупить и перепродать 50 миллионов доз ”Спутника V” Аргентине и другим странам региона. Представители HLB Pharma Group успели подать заявку на регистрацию вакцины в ANMAT и даже сопровождали первую аргентинскую делегацию в Россию в октябре 2020 года. С помощью российской вакцины HLB Pharma Group надеялась расплатиться с долгами и выйти в плюс. Но подписать договор с россиянами им так и не удалось.

В HLB Pharma Group журналистам La Nacion объяснили, что не собирались быть посредниками аргентинского правительства и вели переговоры до того, как власти всерьез заинтересовались ”Спутником V”. ”Мы чувствуем себя униженными аргентинскими чиновниками. С нами обошлись очень плохо. Правительство решило убрать нас из сделки. Во время первой поездки в Россию они использовали наши ноу-хау для начала переговоров, запросили у нас информацию, а потом решили, что мы не можем продавать вакцину”, — заявили в компании. Договор без участия HLB Pharma Group подписали 10 декабря 2020 года. А 24 декабря в Аргентине сделали первую прививку ”Спутником V”.

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