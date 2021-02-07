Как российская вакцина ”Спутник V” попала в Аргентину? Выявлены некоторые странности

Российские СМИ показывали кадры с аргентинской бортпроводницей, которая не могла сдержать слез от волнения. ”Медиазона” подсчитала, что к середине января 2021 года в Аргентине первой дозой вакцины привили уже больше человек, чем в России без учета Москвы. Министерство здравоохранения страны регулярно докладывает о ходе вакцинации, а также публикует подробные отчеты о побочных эффектах от вакцины — чего российский Минздрав не делает. Но некоторые критики вакцины — среди них много политических оппонентов президента Альберто Фернандеса и вице-президента Кристины Киршнер — говорят, что, хотя в целом вакцине нет причин не доверять, настораживает скорость прохождения ею всех бюрократических формальностей при нехватке объективных данных об эффективности. Газета La Nacion выпустила серию материалов, в которых описывает атмосферу секретности, окружавшую процесс разворачивания вакцинации ”Спутником V” в Аргентине. В подготовке одного из этих материалов принимали участие журналисты ”Медузы”.

Странности в документации

La Nacion изучила документы о регистрации вакцины ”Спутник V” в Аргентине и выяснила, что доступ к некоторым из них охраняется так же строго, как государственная тайна. Доступ к этим документам есть всего у семи чиновников самого высокого ранга, в том числе у министра здравоохранения Гинеса Гонсалеса Гарсии и у главы Управления по доступу к здравоохранению Карлы Виццотти.

В других изученных журналистами документах они обнаружили ряд странностей. Например, пишет La Nacion, один из документов в пакете заявки на регистрацию ”Спутника V” в Аргентине — технический доклад — содержал не результаты клинических исследований, а пресс-релиз Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Речь идет о техническом докладе об эффективности вакцины, который 18 декабря 2020 года подписал директор по контролю за инфекционными заболеваниями Хуан Мануэль Кастелли. В тот момент аргентинская делегация во главе с Карлой Виццотти все еще находилась в Москве, а переговоры формально продолжались.