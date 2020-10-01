Как происходило бы поднятие парома "Эстония" со дна моря? Операция схожа с подъемом подлодки "Курск"

Для подъема подлодки "Курск" задействовали нидерландский концерн "Маммут", с которым в мае 2001 года был заключен контракт на рекордные 65 млн долларов. В сентябре от подводной лодки отделили первый отсек. Он был очень сильно поврежден и мог создать опасные последствия для всей операции по подъему "Курска". К 6 октября интернациональная команда глубоководных водолазов установила все направляющие корзины в технологические отверстия, которые были вырезаны в корпусе подлодки. 7 октября начался подъем "Курска". 10 октября была успешно завершена буксировка подводной лодки в Росляковский судоремонтный завод ВМФ.

Для заведения лодки в плавучий док ПД-50 были изготовлены два L-образных понтона, спроектированных фирмой Mammoet Transport BV. Дело было в том, что максимальная глубина погружения дока позволяет заводить в него корабли с осадкой не более 14 метров. Осадка же баржи ”Giant” с притянутым к её дну ”Курском” составляла 20,7 метра. Следовательно, систему ”Giant”-”Курск” нужно было поднять примерно на 7 метров. Вес же системы составлял 19 500 тонн. Подъём баржи и лодки на необходимую высоту осуществлялся путём заведения под её борта двух понтонов.

21 октября "Курск" в подводном состоянии завели в док. После полного радиационного обследования 25 октября док вместе с лодкой был постепенно поднят на поверхность. В октябре 2001 года уникальная операция по подъему АПРК "Курск" завершилась, в ходе нее впервые в мировой практике со дна моря удалось поднять корабль водоизмещением свыше 25 тысяч тонн. Более 100 участников операции по подъему АПРК "Курск" были представлены к государственным наградам.

Все этапы операции проводились в течение года. В ней были задействованы около 120 компаний из 20 государств.