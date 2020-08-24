Как Навальный перестал быть блогером, или три факта, которые мы узнали после его отравления

Благодаря усилиям многих людей, Алексей Навальный сейчас находится на лечении в Германии, и я очень надеюсь, что у него все будет хорошо. За три дня, прошедшие с момента его отравления, мы узнали три важных факта:

Навального в мире считают как минимум вторым по важности политиком в России, если не первым

Во времена СССР о смене политики партии по отношению к конкретному человеку обычно партфункционеры редко заявляли напрямую. Об этом судили по тому, как о нем или о ней говорит газета ”Правда”. Так и в современной России — об отношении властей к человеку нужно судить по сообщениям госСМИ. Если еще в четверг РИА Новости, ТАСС и RT называли Навального ”блогером”, то уже сегодня во всех новостях это обозначение пропало. Более того, ТАСС начал редактировать свои старые заметки, удаляя слово ”блогер” перед фамилией Навального.

Такая смена отношения к Навальному со стороны госСМИ не случайна. Про его отравление написали все ведущие мировые СМИ, и дело не ограничилось Европой и США. К примеру, все главные газеты Латинской Америки написали об этом, причем многие вынесли эту новость на первую полосу. Когда премьер-министр Мишустин, формально второй по рангу чиновник в стране, заболел коронавирусом, то он не получил и десятой доли подобного внимания мировой прессы. Но вниманием мировых медиа дело не ограничилось. Путину по поводу Навального позвонили канцлер Германии Меркель, президент Франции Макрон, президент Финляндии Ниинисте, глава Евросовета Мишель. В Германии Навальному обеспечили круглосуточную охрану как ”гостю канцлера”, об этом пишет РБК. Подобное отношение со стороны СМИ и мировых лидеров четко продемонстрировала — Навального в мире считают ведущим российским политиком, вторым или даже первым. Называть его просто ”блогером” со стороны госСМИ — это публично позориться. В Кремле прочитали этот сигнал и выдали в соответствующие инструкции главредам.