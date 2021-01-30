Как менялась позиция властей по поводу «дворца Путина» — по мере того, как у расследования росли просмотры на YouTube

19 ЯНВАРЯ — Более 10 миллионов просмотров

"Пластинка сильно заезженная, много лет назад мы уже объясняли, что нет никаких дворцов у Путина" — Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков изданию ”Подьем”.

20 ЯНВАРЯ — Более 25 миллионов просмотров

"В данном случае президенту вменяется в собственность то, чего не существует. <…> Это чистая чушь и компиляция, и ничего другого там нет. Поэтому у нас нет ни малейшего желания этим заинтересовываться", — Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков — журналистам.

25 ЯНВАРЯ — Более 85 миллионов просмотров

"Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. <…> Все скомпоновали и решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан, и запустили это в интернет, фильмы какие-то, видеопрограммы", — Президент РФ Владимир Путин — студентам.

26 ЯНВАРЯ — Более 90 миллионов просмотров

"Владельцами [дворца] являются предприниматели. Действительно, это большой объект, он хорошо известен в Геленджике. И один или несколько прямо или опосредованно владеют этим объектом. Но согласитесь, что, наверное, Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев. И мы не собираемся этого делать. <…> Мы что, должны залезать в частную собственность — ну как вы себе это представляете? Это же невозможно", — Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков — журналистам.

29 ЯНВАРЯ — Более 100 миллионов просмотров

"Это апарт-отель, типа гостиницы — с номерами, общими зонами, с бассейном. Это гостиница", — Игорь, строитель в маске — программе ”Вести” на государственном телеканале ”Россия 1”.

30 ЯНВАРЯ — Более 103 миллионов просмотров

"Там достаточно был сложный объект, много кредиторов, мне удалось стать [его] бенефициаром. <…> Мы хотим там построить апарт-отель, поэтому там достаточно большое количество комнат. <.> Приобретение было несколько лет назад. Это шикарное место, оно прямо предполагает, чтобы там был отель. Я понимал, что это достаточно скандальное и тяжелое здание, но помяните мое слово, пройдет два-три года, я вас приглашу и вы посмотрите на эту красоту", — Друг Владимира Путина, бизнесмен Аркадий Ротенберг — в интервью изданию Mash.