Как и почему 1 июля Путин проиграл? Мнение экс-депутата Госдумы

"Проведя бутафорское ”голосование” на глазах десятков миллионов сограждан Путин окончательно потерял имидж цивилизованного политика и лидера нормальной страны. Вместо референдума или плебисцита страна получила цирк, балаган, клоунаду, глупый фарс. Разве кто-то из мыслящей части населения воспринял всерьёз поправки, внесенные с целью защитить русский язык, культуру и даже детей ”от геев”?! Хоть на секунду поверил в ”просьбу трудящихся” ”обнулить” двадцатилетнее сидение Путина в Кремле, озвученное в Госдуме состарившейся советской космонавткой эпохи Хрущева?! Если кому и поверили, то Элле Памфиловой, на всю страну заявившей, что все поправки уже давно приняты-утверждены, просто из уважения к Путину за них надо еще раз проголосовать! А уж последовавшее за этим ”голосование” на пеньках-лавочках— в багажниках а/м, бесконечные поголовные обходы всех и вся членами избиркомов, наряженных в костюмы работников СЭС, вообще произвели на миллионы россиян впечатление дурного спектакля. (Так и вспоминалась сценка из комедии: ”В районе эпидемия ящура! Поголовные прививки!”) Над ”избирательной клоунадой” ухахатывалась вся страна, в остроумии и сатире состязались тысячи блоггеров и журналистов, а миллионы россиян просто крутили пальцем у виска, демонстрируя, что происходит с президентом и его ”вертикалью”. В итоге за пару месяцев Путин перестал быть грозным и крутым ”мачо”. В глазах народа он превратился в жалкого и смешного ”дедушку”, изо всех сил цепляющегося за личную власть. Из стоящего ”над схваткой” арбитра Путин вдруг стал объектом и главной мишенью всеобщей критики и насмешек, обрушившихся на него как снежная лавина. Рейтинги его рухнули и будут теперь стремиться к нулю" — уверен автор.

"Путин проиграл на международной арене. Он окончательно вычеркнул себя из числа цивилизованных лидеров в клубе ведущих держав планеты. Изменив под себя Конституцию и присвоив себе пожизненную власть, Путин растоптал общедемократические ценности, поставив себя в один ряд с самыми отсталыми абсолютистскими режимами. Теперь его удел — ”дружба” с лидерами тоталитарных, авторитарных и даже диктаторских режимов, прозябающих на обочине мирового прогресса. Он полностью сбросил с себя последние маски добропорядочности и европейского лоска, обнажив перед всем миром истинное лицо средневекового варвара и людоеда. И это, поверьте, будет иметь самые серьезные последствия" — добавил политик.