Кадыров предложил считать его заказчиком отравления Навального

"Навальный назвал Путина заказчиком своего отравления. Субъективное мнение оппозиционер выразил без каких-либо доказательств, опираясь на скучные и скупые до фактов доводы", — написал Кадыров в своем телеграмм-канале.

"Кстати, а почему для пущей убедительности и правдоподобия ты не назвал исполнителем или заказчиком меня, Кадырова? Это выглядело бы хотя бы не так нелепо, как озвученная тобой версия. А в моей копилке абсурдов появилось бы очередное уникальное обвинение. Подумай об этом, дарю идею", — предложил он.

Глава Чечни подчеркнул, что именно "благодаря Путину в стране действует толерантное отношение к оппозиции" и что президент сдерживает желающих ответить на ложь оппозиционеров.

"Будь на его месте эксцентричный глава государства, всю радикальную оппозиционную нечисть давно бы вышвырнули из страны куда подальше по надуманным предлогам", — отметил он.

Он призвал Навального измениться и начать любить родину, а не преследовать личные корыстные цели. Также он призвал политика "признать, что если бы тебя хотели убить в России, то ни один врач не пошевелил бы пальцем ради спасения твоей жизни, а немецкому борту не разрешили бы сесть в аэропорту Омска", и отметил, что в версии госзаказа на убийство нет логики.

После публикации Spiegel спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент спас Навальному жизнь и назвал его заявление проявлением непорядочности. Он предположил, что отравление было инсценировкой Запада и что Навальный работает на западные спецслужбы.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал слова Навального аморальными и оскорбительными.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил бездоказательность и недопустимость заявлений оппозиционера. Он отметил, что риторика, граничащая с оскорблениями, — "это известный способ тех, кто хочет себя поставить на один уровень с первым лицом государства, претендовать на некое участие в политической борьбе". После этого он заявил, что Кремль закрыл эту тему и больше ее комментировать не будет.