Кадыров потребовал от Зеленского извиниться и стать мужчиной

”Вы, получив полномочия президента Украины, каждый раз придумываете новые версии извинений. Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придется ответить передо мной”, — написал он. При этом чеченский лидер указал, что держать ответ Зеленскому придется ”не перед главой республики, а перед сыном Ахмата-Хаджи Кадырова”.

Кадыров добавил, что раньше знал Зеленского как человека, который, признав свою вину, имел честь извиниться. ”Будьте мужчиной, Владимир Александрович, всегда держите свое слово!”, — резюмировал он.

В апреле 2019 года Зеленский извинился перед мусульманами за использование в шоу студии ”Квартал 95” кадров с Кадыровым. Речь идет о видеонарезке, где в одном из кадров роликов изображен плачущий после молитвы глава Чечни.