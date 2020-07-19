Кадыров потребовал от Зеленского извиниться и стать мужчиной

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные им ранее извинения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
”Вы, получив полномочия президента Украины, каждый раз придумываете новые версии извинений. Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придется ответить передо мной”, — написал он. При этом чеченский лидер указал, что держать ответ Зеленскому придется ”не перед главой республики, а перед сыном Ахмата-Хаджи Кадырова”.
Кадыров добавил, что раньше знал Зеленского как человека, который, признав свою вину, имел честь извиниться. ”Будьте мужчиной, Владимир Александрович, всегда держите свое слово!”, — резюмировал он.
В апреле 2019 года Зеленский извинился перед мусульманами за использование в шоу студии ”Квартал 95” кадров с Кадыровым. Речь идет о видеонарезке, где в одном из кадров роликов изображен плачущий после молитвы глава Чечни.
Кожа подскажет: Проценко раскрыл ещё один "звоночек" COVID-19
На Урале девочка пять лет жила в квартире-помойке у опекуна
Зачем добавлять соль в воду для мытья полов
Видео "неловкого момента" с Загитовой собрало 22 млн просмотров