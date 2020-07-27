Кадыров посчитал себя достойным Нобелевской премии

Он отметил, что преуспел в борьбе с международным терроризмом, в отличие от американцев. Он добавил, что в то же время США не могут справиться с терроризмом на Ближнем Востоке. ”А они, наоборот, меня под санкции. Несправедливо!” — посетовал Кадыров.

По словам главы Чечни, благодаря президенту России Владимиру Путину в регионе удалось навести порядок. ”Мирно живем, развиваемся. 1,5 миллиона населения спокойно живет, и чувствуем себя как дома. В Афганистане, Ливии каждый день убивают людей”, — заметил он.

Ранее Кадыров заявил о желании чеченцев попасть в санкционный список США после того, как против него ввели ограничительные меры. Он подчеркнул, что ни его самого, ни других чеченцев невозможно напугать санкциями.

20 июля Госдеп США внес Кадырова, его жену и двух дочерей в черный список. Чеченского лидера обвиняют в нарушениях прав человека в республике: по словам госсекретаря Майка Помпео, он использовал пандемию COVID-19 для оправдания своих незаконных действий. Кадыров ответил фотографией с ручными пулеметами и назвал сотрудников Госдепа слабаками.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!