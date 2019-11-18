Кадыров назвал призывы к расправам частью ”нашей этики”

Он высказался на эту тему, посещая строящийся исламский центр в Грозном. Перевод реплик Кадырова, показанных государственным телеканалом ”Грозный”, опубликовал ”Кавказский узел”.

”Когда ты скажешь что-то, разозлившись, стараются извратить. По нашей этике, по адату вышло: "Я тебя побью, я тебя убью, я вырву"… Когда ты говоришь, делают прямой перевод… "Вот видите: Кадыров то да се"… Я и своим детям говорю [такое]… В нашем лексиконе это есть. Всегда было — запугивать, ругать”, — приводит издание слова Кадырова.

Он также добавил, что кровная месть не подразумевает убийство, а была введена ”чтобы не убивали”. ”Все, чтобы наладить согласие между людьми”, — сказал Кадыров.

Ранее пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов раскритиковал ”Би-би-си”, опубликовавшую перевод реплик главы республики об убийствах за оскорбление чести. Каримов посчитал, что переводчики плохо владели чеченским языком.

Кремль проверять высказывания Кадырова об убийствах отказался.