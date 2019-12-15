К 30-летию со дня смерти Сахарова опубликована неизданная статья Собчака о возможном отравлении академика

Собчак указал, что Сахаров скончался незадолго до намеченной общесоюзной стачки шахтеров, инициатором и вдохновителем которой он являлся, а также накануне Второго съезда народных депутатов. Смерть Сахарова "существенно ослабила позиции демократических сил, чем и воспользовалась правящая номенклатура", говорится в статье.

По словам Нарусовой, убеждение Собчака в том, что Сахаров умер не своей смертью, основывалось на информации ученого-химика, "очень известного человека", по мнению которого академика отравили веществом, вызывающим остановку сердца и не оставляющим следов.

В разговоре с радиостанцией "Эхо Москвы" сенатор отметила, что прочитала письмо уже после того, как улетела из Парижа, поэтому не смогла тогда подробно расспросить супруга о его выводах. Собчак, по ее словам, просил "по возможности сделать запрос по поводу причин смерти" академика.

Директор Сахаровского центра Сергей Лукашевский отметил, что подозрения в умышленном убийстве Сахарова высказывались еще в 90-е годы, но жена академика Елена Боннэр считала это "скорее необоснованными предположениями". "У Сахарова действительно было больное сердце, его здоровье очень сильно было подорвано во время ссылки, голодовок и принудительного кормления, и неправильного лечения", — сказал "Эху Москвы" Лукашевский.

По его мнению, смерть Сахарова скорее была следствием его пребывания в ссылке и в больницах, но обществу сейчас легче поверить в версию об отравлении, потому что "все видят большое число убийств и попыток убийства, к которым общественные расследователи или зарубежные расследователи считают причастной Россию". "Это очень печальный, тревожный и страшный симптом. И на этом фоне, конечно, те подозрения и опасения, которые высказывались в 90-е годы, получают совершенно иное звучание", — заключил директор Сахаровского центра.