"К 2020 году россияне будут в среднем получать 2700 долларов в месяц". В соцсетях активно репостят статью "Российской газеты" 12-летней давности

Такие прогнозы содержались в Концепции социально-экономического развития России до 2020 года. За день до публикации этот документ появился на сайте минэкономразвития.

Уже к 2015 году в стране "будет решена в основном проблема беспризорности": упростятся усыновление и прием детей в семьи. А к 2020 году облегчится жизнь одиноких пенсионеров: они будут полностью обеспечены уходом за счет некоммерческих организаций, утверждалось в статье.

Однако прогнозы резко разошлись с реальностью, что привело 1 января к росту популярности материала 12-летней давности в соцсетях с ироничными комментариями. На самом деле, средняя зарплата в России в 2019 году составляла около 48 000 рублей (чуть меньше 700 евро), а медианная зарплата - 34 000 рублей (чуть меньше 500 евро), согласно материалам "Московского комсомольца". Накопительную часть пенсии россиян заморозили в 2014 году до 2022 года, а вице-премьер Ольга Голодец в 2015 году заявляла о росте беспризорности. "В 2013 г. 41 тыс. детей, подростков самовольно покинули дом или госучреждение. В 2014 г. - уже 53,1 тыс. человек. Прирост составляет 22%", - отметила Голодец, как сообщало издание "Вести. Экономика". Фактически, по словам, вице-премьера общее число беспризорников в стране могло составлять порядка 4 млн человек.

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