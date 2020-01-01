01.01.2020, 19:31

"К 2020 году россияне будут в среднем получать 2700 долларов в месяц". В соцсетях активно репостят статью "Российской газеты" 12-летней давности

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9.mai
9.maiFoto: Ilmar Saabas

К 2020 году россияне будут в среднем получать 2700 долларов в месяц, иметь не менее 100 квадратных метров на семью из трех человек, а средний класс будет составлять более половины населения, писала в 18 марта 2008 года журналист "Российской газеты" Татьяна Зыкова со ссылкой на концепцию минэкономразвития страны.

Такие прогнозы содержались в Концепции социально-экономического развития России до 2020 года. За день до публикации этот документ появился на сайте минэкономразвития.

Уже к 2015 году в стране "будет решена в основном проблема беспризорности": упростятся усыновление и прием детей в семьи. А к 2020 году облегчится жизнь одиноких пенсионеров: они будут полностью обеспечены уходом за счет некоммерческих организаций, утверждалось в статье.

Однако прогнозы резко разошлись с реальностью, что привело 1 января к росту популярности материала 12-летней давности в соцсетях с ироничными комментариями. На самом деле, средняя зарплата в России в 2019 году составляла около 48 000 рублей (чуть меньше 700 евро), а медианная зарплата - 34 000 рублей (чуть меньше 500 евро), согласно материалам "Московского комсомольца". Накопительную часть пенсии россиян заморозили в 2014 году до 2022 года, а вице-премьер Ольга Голодец в 2015 году заявляла о росте беспризорности. "В 2013 г. 41 тыс. детей, подростков самовольно покинули дом или госучреждение. В 2014 г. - уже 53,1 тыс. человек. Прирост составляет 22%", - отметила Голодец, как сообщало издание "Вести. Экономика". Фактически, по словам, вице-премьера общее число беспризорников в стране могло составлять порядка 4 млн человек.

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В Эстонии столь же оптимистичными прогноз во время парламентских выборов 2007 года сделала Партия реформ. Устами тогдашнего лидера - и премьер-министра Андруса Ансипа - она обещала вывести Эстонию к 2022 году в число пяти самых богатых стран в Европе, что стало поводом для многочисленных анекдотов по этому поводу. Через два года мы обязательно посмотрим рейтинги и узнаем, как обстоит дело с выполнением этого обещания.

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