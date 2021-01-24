”Извините, у меня забрало запотело”. Mash опубликовал видео визита полицейского к женщине, которую он пнул в живот

Полицейский, ударивший 54-летнюю петербурженку Маргариту Юдину ногой в живот, пришел к ней в больницу с букетом цветов, пишет Дождь.. Видео опубликовал телеграм-канал Mash на Мойке.
”Хотел принести вам свои глубочайшие извинения, был очень сложный день для полиции и наложение фактов… Меня за пять минут до этого залили газом, у меня запотело забрало, я не видел, что происходит”, — говорит на видео полицейский. На изначальном видео инцидента он идет с поднятым забралом.
”Ну, это адреналин, — отвечает женщина. — Не переживайте. Все живы, вон, цветочки какие хорошие, хризантемочки. Ладно, ничего страшного. С богом”.
Накануне ”Фонтанка” опубликовала видео, на котором три полицейских ведут задержанного. Женщина подходит к ним с вопросом, почему его задержали. Один из полицейских пинает ее в живот, женщина падает.
Юдину госпитализировали в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. В больнице днем РИА Новости писало, что она находится в тяжелом состоянии в реанимации с травмой головы. В 18:30 РИА Новости со ссылкой на городской комитет здравоохранения сообщило, что ее выписали из больницы. Перед ней извинился начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга Сергей Музыка.
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