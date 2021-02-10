Издатель Ирина Прохорова о протестах в России: общество перестает быть советским

После жесткого подавления силовиками массовых протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального около 20 тысяч человек подписали обращение к российским властям с требованиями немедленно привести законодательство РФ о митингах и демонстрациях в соответствие с конституцией и гарантировать гражданам право на мирные собрания. Кроме этого, подписавшиеся, в числе которых несколько десятков ученых, писателей, деятелей науки и культуры, призвали отпустить всех задержанных в ходе акций последних недель, а также пресечь практику бесчеловечных избиений полицией мирных граждан и судебного произвола в отношении задержанных.

Свою подпись под этим документом поставила и литературовед и издатель, главный редактор журнала "Новое литературное обозрение" Ирина Прохорова. В интервью DW она рассказала о ценностях, которые приобрели особую значимость в российском обществе в последние годы, и о том, почему она считает готовность властей идти на уступки достоинством, а не слабостью.

DW: Ирина Дмитриевна, почему вы подписали эту петицию?

Ирина Прохорова: По-моему, подписать такую петицию — естественно для всех здравомыслящих людей. В конце концов, в ней содержится простое требование: соблюдайте конституцию. Даже в переделанном виде она гарантирует нам право на мирные собрания, а все акты, принятые Госдумой (и регулирующие правила проведения митингов. — Ред.), носят антиконституционный характер.

Меня удивляет наивность власти, которая демонстрирует презрение к закону, и тот беспредел, который царит при задержаниях: избиения, издевательства, сфальсифицированные дела. Я считаю, что, если власть хочет иметь какой-то авторитет и опору в обществе, она должна подавать ему пример, следуя закону. В противном случае требовать от людей соблюдать закон довольно странно.

Идея уважения к закону стала приобретать значимость в России сравнительно недавно, и мне кажется, что это связано с трансформацией общества. Оно перестает быть советским и становится серьезным гражданским обществом, для которого идея справедливости и законности является первоочередной. Для меня это самый положительный момент в той неприятной, тревожной ситуации, в которой мы сейчас находимся.