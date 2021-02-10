Издатель Ирина Прохорова о протестах в России: общество перестает быть советским

Проблема России в том, что, в отличие от Беларуси, она до сих пор представляет собой имперское образование — и в области культуры, и в плане целого ряда практик. Отбросить это наследие довольно сложно. Власть сегодня доигрывает эту имперскую, советскую модель, хотя некоторая ее изношенность кажется мне очевидной. Проблема в том, что общество пока не может переломить эту модель ни символически, ни интеллектуально.
- Не опасаетесь ли вы повторения в России белорусского сценария, при котором диалога власти с обществом, очевидно, так и не получилось?
- Параллели есть, ведь все мы вышли из постсоветского пространства. Но жизнь непредсказуема и очень зависима от большого количества локальных событий. Кто мог предположить успех Шиеса? Но ведь там активисты победили, строительство полигона остановлено, хотя бы временно. Там представлена совсем другая модель единства: общая идея примирила все политические разногласия.
Мы видели это и в Хабаровске, где было не важно, кто за кого голосовал, а важна была идея законности, и в Куштау, и в массе более мелких историй по всей стране. Этот опыт, в моем представлении, пока не очень хорошо изучен. Думаю, что, возможно, снобизм образованного класса, или экспертного сообщества, мешает ему увидеть ростки нового и то, на что можно опереться.
- Считаете ли вы, что то противостояние, которое мы наблюдали в последнее время, может определить будущее демократических прав и свобод в России?
- Такое число выступлений в стольких городах — это колоссальный прецедент. История в Якутске, когда люди вышли на улицу при температуре в минус 50, — это что-то значит. Конечно, это симптом большого неблагополучия, и любая сознательная власть должна разобраться с этим. А свобода слова и собраний — очень удобный и дешевый инструмент для замера состояния общества: по тому, что пишут в газетах и фейсбуках, и по демонстрациям на улицах легко можно сообразить, где болевая точка, и быстро решить проблему.
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