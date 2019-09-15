Издание: посол ЕС в Москве предложил расширить сотрудничество с Россией

По данным издания, документ, датированный 3 сентября, адресован директору по Азиатско-Тихоокеанскому региону Европейской службы внешних действий и управляющему службы по Европе и Центральной Азии.

Документ предлагает ЕС увеличить взаимодействие с Москвой в потенциальных сферах, среди которых, в частности, Арктика, мобильная связь 5G, региональная инфраструктура, а также ”сотрудничество по конкретным техническим вопросам”. Эдерер утверждает, что его идеи могут быть реализованы ”без какого-либо всеобъемлющего политического партнерства на высоком уровне”, пишет газета.

По мнению посла, предложения по сотрудничеству с Москвой являются частью широкой дискуссии внутри ЕС об отношениях с восточными странами на фоне обеспокоенности, связанной с влиянием Китая на Евразийский экономический союз.

Цель состоит в том, чтобы создать ”основу для обмена с Россией по давним вопросам в интересах ЕС” с участием европейских бизнесменов и представителей комиссий парламента. В документе отмечается, что компании Nokia и Ericsson имеют потенциал в отношении развертывания 5G в России.